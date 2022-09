Die Bundesnetzagentur hat eine Liste veröffentlicht, aus der hervorgeht, welche Kunden bei einem drohenden Gasmangel im Winter geschützt wären und welche ungeschützt. Tritt der unmittelbar Gasnotstand ein, tritt die Notfallstufe im Rahmen des Notfallplans Gas in Kraft. Dementsprechend würde die Bundesnetzagentur die Entscheidung über Maßnahmen zur Deckung des lebenswichtigen Bedarfs an Gas treffen.

In dem Papier der Bundesnetzagentur heißt es nun: „Im Fall einer Gasmangellage dienen die Maßnahmen der Bundesnetzagentur dazu, diesen lebenswichtigen Bedarf an Gas in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Gasmengen zu sichern.“

Im Falle eine unmittelbaren Gasnotlage gelten diese Gaskunden als geschützt:

- Haushalte

- Soziale Dienste: Kitas

Schulen

Hochschulen

Krankenhäuser

Arztpraxen

medizinische Versorgungszentren

Stromversorger

Wasserversorger

Abwasserbeseitiger

Abfallentsorger

Alten- und Pflegeheime

Feuerwehr

THW

Rettungsdienste

Öffentliche Verwaltung

Polizei

Gefängnisse

Nato

Bundeswehr

- Kunden, deren Verbrauch über standardisierte Lastprofile ermittelt werden kann. Dies ist der Fall, wenn die Ausspeiseleistung maximal 500 kWh pro Stunde beträgt und die jährliche Gasentnahme 1.500 MWh nicht überschreitet. Hierunter fallen regelmäßig kleine und mittlere Unternehmen der Sektoren Gewerbe, Handel, Dienstleistungen.

- Fernwärmeanlagen, die keinen Brennstoffwechsel vornehmen können, insoweit sie Haushaltskunden, Standardlastprofilkunden und solche Kunden beliefern, die grundlegende soziale Dienste erbringen.

- Letztverbraucher im Erdgasverteilernetz, die Haushaltskunden zum Zwecke der Wärmeversorgung beliefern und zwar zu dem Teil, der für die Wärmelieferung benötigt wird. Dies können z. B. Letztverbraucher sein, die Blockheizkraftwerke im Quartier betreiben und auf Erdgas zum Betrieb der Wärmeerzeugungsanlagen angewiesen sind.

„Geschützte Kunden genießen keinen absoluten Schutz“

Bei einem drohenden Gasmangel müssen im kommenden Winter jedoch auch geschützte Kunden wie Haushalte, Schulen oder Krankenhäuser mit Einschränkungen rechnen. Darauf wies am Montag die Bundesnetzagentur hin.

„Geschützte Kunden genießen keinen absoluten Schutz. Die Bundesnetzagentur kann nicht ausschließen, dass in einer Gasmangellage auch gegenüber geschützten Kunden Anweisungen ergehen, den Gasbezug zu reduzieren“, teilte die Behörde mit. Im Krisenfall sollen geschützte Verbraucher demnach auf den „Komfort“-Anteil ihres Gasbezuges verzichten. Nicht geschützt sei etwa der Gasbezug, um private Pools oder eine Sauna zu heizen. Das bedeute aber nicht, dass die Betroffenen ihren Gasbezug einstellen müssten, betonte die Behörde. (mit dpa)