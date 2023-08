Wegen der russischen Wagner-Söldner in Belarus will Litauen zwei seiner sechs Grenzübergängen zum Nachbarland schließen. „Wir bereiten eine entsprechende Entscheidung vor“, sagte der litauische Vize-Innenminister Arnoldas Abramavicius am Freitag. Litauen und Polen hatten kürzlich die Zahl der Wagner-Söldner in dem mit Russland verbündeten Belarus auf etwa 4000 geschätzt. Die Regierungen sowohl in Warschau als auch in Vilnius erwägen, ihre Grenze zu Belarus komplett zu schließen.

Litauen und Polen hatten ihre Nato-Verbündeten wiederholt gewarnt, dass Wagner-Söldner sich als Asylsuchende ausgeben könnten, um in die EU zu gelangen. Nach dem abgebrochenen Marsch der Wagner-Söldner unter ihrem Chef Jewgeni Prigoschin auf Moskau im Juni hatte sich der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko bereit erklärt, die Kämpfer aufzunehmen.

Bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Juli hatte Lukaschenko erklärt, die Lage „unter Kontrolle“ zu haben. Die Wagner-Söldner hätten zwar den Wunsch geäußert, Richtung Westen zu ziehen, aber er halte sie „wie vereinbart“ im Zentrum von Belarus. Polen und Litauen haben ihre Grenze zu Russland und Belarus inzwischen mit Grenzzäunen befestigt.