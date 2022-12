Literaturwissenschaftlerin erhält Leibniz-Preis 2023 Die Berliner Literaturwissenschaftlerin Anita Traninger erhält den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2023. Neben der Professor... dpa

Bonn/Berlin -Die Berliner Literaturwissenschaftlerin Anita Traninger erhält den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2023. Neben der Professorin an der Freien Universität Berlin wurden neun weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland ausgezeichnet, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Donnerstag in Bonn mitteilte.