Auf Twitter mit Elon Musk: DeSantis will Präsidentschaftsbewerbung verkünden

In einem Twitter-Interview soll DeSantis am Mittwoch seine Kandidatur bestätigen. Damit beginnt ein parteiinterner Machtkampf, bei dem wohl jedes Mittel recht sein wird.

Der prominente US-Republikaner Ron DeSantis – derzeit Gouverneur von Florida – will seine erwartete Bewerbung für die kommende Präsidentschaftswahl heute via Twitter verkünden. Im Zuge einer dort ausgestrahlten Unterhaltung mit Twitter-Chef Elon Musk soll der konservative Politiker demnach seinen Plan darlegen, republikanischer Kandidat werden und Präsident Joe Biden bei der Wahl 2024 herausfordern zu wollen. Die Veranstaltung soll um 18 Uhr Ortszeit (Mitternacht deutscher Zeit) beginnen.

Musk bestätigte dem Wall Street Journal, dass er DeSantis am Mittwochabend interviewen werde. „Er hat eine ziemliche Ankündigung zu machen“, erklärte der Multimilliardär. Die Unterhaltung werde keinem Skript folgen, sondern spontan geführt werden. Auf die Frage, wen er für die Wahl 2024 bevorzuge, sagte Musk, er und die meisten US-Amerikaner wollten jemanden im Amt haben, der „einigermaßen normal“ sei – offenbar eine Spitze gegen den erratischen Ex-Präsidenten Donald Trump.

Trump gegen DeSantis: Parteiininterner Wahlkampf beginnt

Der konservative Hardliner DeSantis liegt in Umfragen derzeit direkt hinter Trump und gilt damit als einziger aussichtsreicher Anwärter der Republikaner neben dem Ex-Präsidenten. Entsprechend groß ist die parteiinterne Feindschaft. Trump hatte bereits im November angekündigt, ebenfalls wieder ins Rennen um die Präsidentschaft einzusteigen.

Im Zuge Trumps bereits begonnener Kampagne wird der 44-Jährige seit längerem verunglimpft und teils mit Falschaussagen in ein schlechtes Licht gerückt. Eine von DeSantis unterstützte Umsatzsteuer etwa würde „Bidens Inflation sogar noch schlimmer machen“, heißt es in einem Werbespot, der am Wochenende in den USA für Aufregung sorgte.

Passend dazu steht für Trumps Wahlkampfteam bereits der neue Spitzname des gut dreißig Jahre jüngeren Mitbewerbers fest: „Ron DeSalesTax“. Trump ist dafür bekannt, seine politischen Kontrahenten mit solchen Spitznamen anzugreifen. Dass sich der Ex-Präsident in den letzten Jahren selbst wiederholt für die sogenannte „FairTax“-Reform ausgesprochen hat, wird in dem Spot allerdings verschwiegen.

DeSantis bereitet Kandidatur vor: Mit viel Pathos ins Oval Office?

DeSantis ist seit Anfang 2019 Gouverneur des südlichen US-Bundesstaates Florida. Im November 2022 war er mit einem starken Ergebnis erneut in dem Amt bestätigt worden – was auch seine Position mit Blick auf sein Streben nach dem Oval Office stärkte. DeSantis' Frau Casey veröffentlichte am Dienstagabend ein Video, das deutlich auf die bevorstehende Ankündigung einer Kandidatur anspielt. Mit dem Pathos eines Hollywoodfilms steht der Politiker dort offenbar hinter einer große Bühne, bereit zu einer jubelnden Menschenmenge hinauszutreten, hinter ihm eine große US-Flagge.

„Man nennt es Glauben, weil man im Angesicht der Dunkelheit eine hellere Zukunft sehen kann. Ein Glaube daran, dass unsere besten Tage vor uns liegen“, verkündet ein Sprecher in dem 30-sekündigen Clip, während DeSantis entschlossen auf einen Vorhang zugeht. „Aber ist es den Kampf wert? Habe ich den Mut dazu?“, fragt der Sprecher weiter. „Ist es das Opfer wert? Amerika war es jedes einzelne Mal wert.“

America is worth the fight... Every. Single. Time. pic.twitter.com/lWNQ3DIXgp — Casey DeSantis (@CaseyDeSantis) May 23, 2023

DeSantis gilt seit längerem als größter parteiinterner Gegner von Trump. Noch vor einigen Jahren verband die beiden ein enge Freundschaft, in der Trump auch als eine Art Mentor auftrat. Bevor DeSantis als Politiker Karriere machte, besuchte er die Elite-Universitäten Yale und Harvard, war bei der US-Marine und im Irak im Einsatz. Vor seiner Wahl zum Gouverneur saß der dreifache Vater mehrere Jahre als Abgeordneter im Repräsentantenhaus.