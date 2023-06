Gegenoffensive der Ukraine: Selenskyj lobt Fortschritte – aber noch kein Durchbruch in Sicht

+++ Selenskyj verkündet Fortschritte in der Gegenoffensive +++ Putin bekräftigt Ausbau von Russlands Nuklearstreitkräften +++ der Newsblog am Donnerstag +++

DAS IST DIE LAGE IN DER UKRAINE AM DONNERSTAG Die ukrainische Gegenoffensive geht am Donnerstag weiter. Trotz Fortschritten ist bisher kein Durchbruch für Kiew in Sicht.

geht am Donnerstag weiter. Trotz Fortschritten ist bisher für Kiew in Sicht. Die russischen Verteidigungslinien an der 815 Kilometer langen Front gelten als massiv gesichert.

Bericht: Rumänien als möglicher Ausbildungsort für ukrainische F-16-Piloten

Eine Koalition westlicher Länder erwägt laut einem Bericht der Zeitschrift Politico, Rumänien als möglichen Standort für die Ausbildung ukrainischer Piloten in F-16-Kampfjets zu nutzen. Der Bericht bezieht sich auf die Aussagen von drei „anonymen westlichen Beamten“. Demnach arbeite die Gruppe daran, einen Vertrag für die Durchführung der Flugzeugausbildung an einem Standort in Rumänien auszuhandeln. Es wird angenommen, dass Lockheed Martin, der Hersteller der F-16, die Ausbildung durchführen wird.

Den Quellen zufolge kommen die NATO-Länder auch einem Programm näher, das den Einsatz der Kampfflugzeuge über dem ukrainischen Luftraum innerhalb weniger Monate ermöglichen könnte.

Im Mai hatten die USA und mehrere europäische Länder die Bildung einer internationalen Koalition vereinbart, um der Ukraine beim Erwerb von F-16-Kampfflugzeugen und der Ausbildung ukrainischer Kampfpiloten zu helfen.

Die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren äußerte die Hoffnung, dass die Ausbildung ukrainischer Piloten in F-16-Kampfjets noch diesen Sommer beginnen könne. Das Programm soll idealerweise innerhalb von sechs Monaten voll einsatzfähig sein. An dem von den USA unterstützten Ausbildungsprogramm sind auch Belgien und Luxemburg beteiligt, während Frankreich und das Vereinigte Königreich ihre Unterstützung angeboten haben.

Dänemark wird als möglicher Standort für das Trainingsprogramm genannt, da dort F-16-Flugsimulatoren vorhanden sind, so die Verteidigungsministerin.

Die Verbündeten der Ukraine hoffen, dass die Lieferung von modernen Kampfflugzeugen nicht nur die Erfolgsaussichten im Krieg gegen Russland erhöht, sondern auch zukünftige russische Aggressionen abschreckt.

Kiewer Geheimdienst räumt russischen Angriff auf eigene Zentrale ein

Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR bestätigte derweil Berichte über einen russischen Raketenschlag gegen seine Zentrale. Die Angriffe hätten Ende Mai stattgefunden, aber „weder das gewünschte noch das verkündete Ziel erreicht“, sagte der Sprecher der Behörde, Andrij Jussow am Mittwoch im ukrainischen Fernsehen. Über den Raketenschlag hatte unter anderem Russlands Präsident Wladimir Putin berichtet.

Die russische Führung hat immer wieder damit gedroht, Schläge gegen die „Entscheidungszentren“ der Ukraine zu führen. Erste Informationen über einen Angriff auf die HUR-Zentrale tauchten am 29. Mai auf. Offiziell gab es damals keine Stellungnahme aus Kiew. Zu den Folgen des Angriffs wollte sich Jussow weiter nicht äußern. Das werde er erst nach dem Krieg tun.

Opferzahl nach Flutkatastrophe in Südukraine auf über 60 gestiegen

Mindestens 62 Menschen kamen in der südukrainischen Region Cherson nach der Zerstörung des Kachowka-Staudammes vor rund zwei Wochen ums Leben. Russische Besatzungsbehörden sprachen am Mittwoch auf Telegram von 41 Toten an dem von Russland okkupierten Südufer des Dnipros. Die ukrainischen Behörden gaben die Anzahl der Toten auf der anderen Seite des Flusses mit mindestens 21 an. Vermutet wird, dass die tatsächlichen Opferzahlen höher sind.

Putin bekräftigt Ausbau von Russlands Nuklearstreitkräften

Russland zeigt derweil keine Anzeichen, in dem Konflikt zurückzustecken. Im Gegenteil: Rund 16 Monate nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine bekräftigte Präsident Putin die geplante Stärkung der eigenen Nuklearstreitkräfte. Bei einer Veranstaltung mit Absolventen von Universitäten der Streitkräfte stellte Putin laut der Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch einmal mehr die baldige Indienststellung der neuen, mit Atomsprengköpfen bestückbaren Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat in Aussicht. Ursprünglich war das allerdings schon für 2022 geplant gewesen.

Seit dem von ihm angeordneten Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 rief Putin mit nuklearen Drohungen international mehrfach Kritik hervor. Für besondere Empörung sorgte etwa seine Ankündigung, taktische Atomwaffen im verbündeten Nachbarland Belarus zu stationieren. Dem Kreml zufolge soll die Verlegung Ende des Jahres abgeschlossen sein.