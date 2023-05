Livestream: Hitziger SPD-Parteitag hat in Berlin begonnen

Franziska Giffey und Raed Saleh, Landesvorsitzende der SPD Berlin, nehmen am Landesparteitag in Friedrichshain teil.

Franziska Giffey und Raed Saleh, Landesvorsitzende der SPD Berlin, nehmen am Landesparteitag in Friedrichshain teil. Monika Skolimowska/dpa

Die Berliner SPD ist am Freitagnachmittag zu ihrem ersten Landesparteitag nach der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus vor dreieinhalb Monaten zusammengekommen. Wichtigster Punkt der Tagesordnung ist die Aussprache über das historisch schlechte Wahlergebnis und die Entscheidung für eine Koalition mit der CDU. Dafür hatten sich nicht zuletzt die beiden Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh stark gemacht.

In den Wochen nach der Wahl hatte es – nicht nur parteiintern – immer wieder Kritik an der Koalitionsbildung mit der CDU gegeben. Beim SPD-Mitgliedervotum Ende April gab es nur eine knappe Mehrheit von 54,3 Prozent für den Wechsel zu Schwarz-Rot. Vor diesem Hintergrund wird bei dem Parteitag in einem Hotel in Friedrichshain eine kontroverse Debatte und viel Kritik an der Parteispitze erwartet.

Eine Liveübertragung des Landesparteitages der Berliner SPD können Sie hier mitverfolgen: