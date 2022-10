Britische Innenministerin Suella Braverman tritt zurück

Nach nur sechs Wochen im Amt verlässt Suella Braverman die Regierung Truss. In einem Brief schreibt sie von „ernsthaften Bedenken“ wegen der Regierungspolitik.

Suella Braverman tritt nach nur sechs Wochen im Amt als Innenministerin Großbritanniens zurück. Braverman bestätigte ihren Rücktritt am Mittwochabend auf Twitter, nachdem mehrere Medien berichtet hatten. In einem Brief gab sie als Grund für ihren Rücktritt an, ihre private E-Mailadresse für Dienst-Mails genutzt zu haben. Gleichzeitig erwähnte sie „ernsthafte Bedenken“ wegen der Regierungspolitik der angeschlagenen Premierministerin Liz Truss.

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2 — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) October 19, 2022

Braverman hatte sich im Sommer noch selbst um die Nachfolge des Tory-Vorsitzenden und britischen Premierministers Boris Johnson beworben, war aber im Juli aus dem Rennen ausgeschieden. Auf dem Parteitag der regierenden Konservativen Anfang Oktober kritisierte sie zwar den Kurs der Downing Street, rief die Tory-Mitglieder aber zur Unterstützung Truss' auf.

Wird Grant Shapps nun Innenminister Großbritanniens?

Spekuliert wurde, der frühere Verkehrsminister Grant Shapps könnte nun Innenminister werden. Braverman gehörte zum extremen rechten Flügel der Partei und machte immer wieder mit Äußerungen zu ihren Plänen für ein härteres Vorgen bei Abschiebungen von sich reden. Kürzlich wetterte sie im Parlament gegen „Tofu essende“ Linke.

Es ist bereits der zweite Wechsel in einem wichtigen Ressort innerhalb von sechs Tagen. Erst am Freitag hatte Truss ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen und mit dem früheren Außenminister Jeremy Hunt ersetzt. Die konservative Regierungschefin kämpft um ihr Amt, nachdem sie mit geplanten Steuererleichterungen ein Finanzchaos ausgelöst hatte und eine Kehrtwende hinlegen musste.