Truss-Rücktritt: Wirtschaftsministerium prüft hämischen Tweet

Nach einer wackeligen sechswöchigen Amtszeit hat die britische Premierministerin Liz Truss am Donnerstag ihren Rücktritt verkündet – und damit auch eine Welle der Häme auf sich gezogen. Neben Boulevardblättern und politischen Kontrahenten hat nun jedoch ein denkbar ungewöhnlicher Akteur mit einem Scherz auf Kosten der scheidenden Regierungschefin für Irritation gesorgt: Robert Habecks Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).

Unter einer BBC-Eilmeldung zum Rücktritt der Tory-Chefin antwortete der offizielle Twitter-Account des Ministeriums mit einem Link zu dem Song „Can't Truss It“ der Hip-Hop-Gruppe Public Enemy. Binnen kurzer Zeit bekam das Bundeswirtschaftsministerium viele Hinweise darauf. Einige Nutzer kritisierten das gepostete Lied als unsachlich und undiplomatisch, manche fanden den Post dagegen sehr witzig. Mittlerweile hat das Ministerium den Tweet gelöscht. Aber wie kam es dazu? Hat sich hier womöglich ein Praktikant in der Presseabteilung einen bösen Scherz erlaubt? Oder kam es zur unglücklichen Verwechslung privater und geschäftlicher Twitter-Konten in der Bundesbehörde?

Alle im #BMWK feuern bis auf diesen basierten Beamten: pic.twitter.com/eZlLMOXjuF — Marus 💛🥝 (@great_marus) October 20, 2022

Das Wirtschaftsministerium reagierte auf die zahlreichen Nachfragen irritierter User mit der nüchternen Feststellung, dass es sich bei dem Tweet um „keine offizielle Kommunikation des BMWK“ gehandelt habe. „Wir prüfen derzeit den Sachverhalt und danken allen, die uns darauf aufmerksam gemacht haben“, heißt es in einem – nun wohl offiziellen – Post des Ministeriums.

Infotweet: Die #BMWK-Antwort auf den @BBCBreaking-Tweet zum Rücktritt von Liz Truss war keine offizielle Kommunikation des BMWK. Wir prüfen derzeit den Sachverhalt und danken allen, die uns darauf aufmerksam gemacht haben. — Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) October 20, 2022

Boris Johnson soll Comeback planen

Truss hatte am Donnerstagnachmittag ihren Rücktritt als Parteichefin der Konservativen und zugleich Premierministerin verkündet. Sie hält damit den Rekord für die kürzeste Amtszeit jemals. Grund für den vorzeitigen Abgang der 47-Jährigen war vor allem fehlender Rückhalt aus der eigenen Partei. „Angesichts der Situation erkenne ich an, dass ich das mir von der konservativen Partei übertragene Mandat nicht erfüllen kann“, sagte Truss am Donnerstag in ihrer vielleicht letzten Rede in der Downing Street.

Bereits vor dem Rücktritt von Skandalpremier Boris Johnson im Juli dieses Jahres steckten die Tories tief in einer Regierungskrise. Zahlreiche Minister kündigten oder wurden entlassen – so zuletzt Truss' Innenministerin Suella Braverman und der Ex-Finanzminister Kwasi Kwarteng. Als Nachfolger der scheidenden Regierungschefin will Medienberichten auch „Partygate“-Premier Johnson erneut kandidieren. Bis Ende Oktober wollen die Tories eine parteiinterne Entscheidung getroffen haben.