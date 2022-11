LKA informiert über Diebstahl von keltischem Goldschatz Der aufsehenerregende Diebstahl von 483 keltischen Goldmünzen beschäftigt die Ermittler. Die Fahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes wollen nun weitere D... dpa

ARCHIV - Tief im Boden eingelassen wird im Kelten- und Römermuseum in Manching bei Ingolstadt der keltische Goldschatz ausgestellt. Frank Mächler/dpa

Manching -Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) will heute Details zum Diebstahl des keltischen Goldschatzes im Millionenwert aus einem Manchinger Museum bekanntgeben. In der Nacht zum Dienstag waren die unbekannten Einbrecher in das Kelten Römer Museum in dem Ort bei Ingolstadt eingestiegen. Der aus 483 Münzen bestehende Goldschatz wurde dabei vollständig gestohlen.