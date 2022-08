Berlin - Einige hundert Lkw-Fahrer haben mit einer Sternfahrt durch Berlin gegen die hohen Gas- und Energiepreise demonstriert. Aus allen vier Himmelsrichtungen kommend fuhren die Lastwagen in langen Schlangen von jeweils 50 bis 70 Fahrzeugen am Freitagnachmittag durch die Innenstadt und das Regierungsviertel. Es ging vorbei am Brandenburger Tor, wo sie zum Teil nur noch ganz langsam rollten. Der Titel der Demonstration lautete: „Die Explosion bei den LNG-Preisen. Pleitewellen der Transportunternehmen.“ Es gab Verkehrsbehinderungen und Sperrungen.