Lkw-Fahrer fährt Aktivisten der Letzten Generation absichtlich an (Video)

In Stralsund haben Klima-Aktivisten am Mittwoch eine Straße blockiert. Ein Lkw-Fahrer ließ seiner Aggression freien Lauf. Die Polizei ermittelt.

Ein Lkw-Fahrer hat einen Klima-Aktivisten am Mittwoch bei einem Protest der Letzten Generation in Stralsund mit Absicht angefahren. Das ist in Videos zu sehen, die auf Twitter geteilt wurden. Zuerst hatte die Ostsee-Zeitung über den Vorfall berichtet.

Eines der Videos zeigt, wie ein Lkw schnell auf drei Aktivisten, die eine mehrspurige Straße blockieren, zufährt und scharf abbremst. Dann steigt der Fahrer offenbar wutentbrannt aus und zerrt die Aktivisten grob zur Seite, die gleich darauf wieder ihre Plätze einnehmen. Einer Aktivistin hält er seine Faust vors Gesicht. Danach steigt er wieder in den Lastwagen ein und fährt los. Dabei schiebt der Lkw einen der Aktivisten auf Höhe des rechten Vorderrads etwa einen Meter vor sich her. Danach setzt der Fahrer zurück und fährt zwischen den Aktivisten hindurch weg.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) den Vorfall. Nach Angaben des Sprechers hat sich der angefahrene Aktivist steif gemacht und ist deswegen augenscheinlich unverletzt geblieben. Die Polizei hat nach Informationen der dpa die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.