Lkw-Fahrer nach Unfall auf der A2 in Fahrzeug eingeklemmt

Wollin -Ein 53-jähriger Lastwagen-Fahrer ist in der Nacht zum Freitag bei einem Auffahrunfall auf der A2 in seinem Lkw eingeklemmt worden. Nach Angaben der Brandenburger Polizei war der 53-Jährige zwischen den Anschlussstellen Wollin und Brandenburg an der Havel (Potsdam-Mittelmark) mit seinem Laster auf einen vor ihm fahrenden Lkw aufgefahren. Der Mann wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der andere Lkw-Fahrer blieb unverletzt.