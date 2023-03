Vor Wut: Lkw-Fahrer tritt auf Klima-Kleber ein (Video)

Ein Video von einem Angriff auf einen Klimaschutzaktivisten hat am Samstag in den sozialen Medien für Empörung gesorgt. Die Aufnahmen eines Zeugen zeigen, wie ein Lkw-Fahrer die Beherrschung verliert und einen Mann gewaltsam von der Straße zieht. Dann tritt er ihm mit voller Wucht in den Bauch. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen auch andere Autofahrer wutentbrannt auf Klimaschutzaktivisten losgegangen sein.

Das Video stammt von einer Aktion der Letzten Generation in Hamburg. Mehrere Klima-Kleber hatten am Samstag die Elbbrücken stadteinwärts blockiert und damit ein Verkehrschaos ausgelöst. Die Protestler hatten sich die Stelle ganz gezielt ausgesucht, um so viel Stau wie möglich zu erzeugen. Denn am Wochenende bieten die Elbbrücken die einzige Möglichkeit, vom Süden nach Hamburg zu gelangen. Hintergrund dafür sind Bauarbeiten am Elbtunnel und der A7, die noch bis Montagfrüh gesperrt sind.

In den Bauch getreten auf der Köhlbrandbrücke



Wir sind wieder im Hamburger Hafen und unterbrechen den Verkehr, damit die Regierung auf den Boden der Verfassung zurückkommt und unsere Lebensgrundlagen schützt. Dabei kam es zu dieser Szene: pic.twitter.com/2BUmgHMRsI — Letzte Generation (@AufstandLastGen) March 25, 2023

Bei der Aktion sollen sich Mitglieder der Letzten Generation am Vormittag mit schnell bindendem Beton auf der Straße festgeklebt haben. Der Protest und die Angriffe auf die Klima-Kleber lösten einen größeren Polizeieinsatz aus. Ob der Lkw-Fahrer im Nachhinein zur Rechenschaft gezogen wird, war zunächst unklar.