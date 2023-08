Lkw fährt gegen Hauswand: Ein Schwerverletzter

Berlin -Ein Lkw ist in Berlin-Wilmersdorf von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Ein Mann ist dabei schwer verletzt worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Demnach geschah der Unfall am frühen Dienstagmorgen in der Rudolstädter Straße. Der schwer verletzte Fahrer wurde von Einsatzkräften aus dem Lkw befreit und von einem Notarzt versorgt. Rettungskräfte brachten ihn dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge wurde die Stelle zur Unfallaufnahme der Polizei übergeben. Im Laufe des Tages soll dann der Lkw von der Feuerwehr geborgen werden. Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet, demnach soll ein Beifahrer unverletzt geblieben sein.

Insgesamt waren nach Angaben des Sprechers 28 Einsatzkräfte vor Ort. Das genaue Unfallgeschehen sowie die Ursache sind bislang noch unklar. Auch das Alter des Verletzten ist bislang nicht bekannt.