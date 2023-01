Lkw kracht in stehenden Transporter: Mann schwer verletzt Bei einem Aufprall eines Lkw mit einem Kleintransporter auf der A10 bei Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) hat ein 33-Jähriger am Donnerstagabend schwer... dpa

Ludwigsfelde -Bei einem Aufprall eines Lkw mit einem Kleintransporter auf der A10 bei Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) hat ein 33-Jähriger am Donnerstagabend schwerste Verletzungen erlitten. Die Fahrbahn wurde für vier Stunden voll gesperrt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.