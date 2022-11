Umstrittener LNG-Deal: Das haben Katar und Deutschland vereinbart

Ab 2026 versorgt Katar die Bundesrepublik mit Flüssiggas (LNG). Katars Energieminister Saad Scharida al-Kaabi hatte am Dienstagmorgen den Vertrag unterschrieben. Die Lieferung soll 2026 beginnen und mindestens 15 Jahre laufen. Jährlich sollen bis zu zwei Millionen Tonnen geliefert werden.

In einem Interview mit der Bild-Zeitung äußerte sich al-Kaabi über das Zustandekommen der festgelegten die Liefermenge. Nach Einschätzung einiger Experten seien zwei Millionen Tonnen relativ wenig, außerdem vergehen bis zum Start der Lieferungen noch einige Jahre. Laut dem Energieminister könne Katar nicht schneller helfen: „Wir haben bereits zugesagt, dass wir keine Mengen aus Europa abziehen werden. Mehr können wir nicht tun.“

Der Wüstenstaat arbeite bereits mit RWE, Uniper und anderen Unternehmen daran, größere Mengen nach Deutschland zu bringen, heißt es weiter.

„Das ist der erste Deal, den wir jemals in Deutschland gemacht haben“

„Betrachtet man den gesamten Verbrauch, entspricht das etwa drei Prozent des deutschen Gasverbrauchs“, sagt al-Kaabi der Bild. Dass Katar nicht größere Gas-Mengen liefert, liege nicht am Wüstenstaat, sondern an der Bundesrepublik. „Das ist der erste Deal, den wir jemals in Deutschland gemacht haben“, so der Minister. Ein Problem sei, dass es in Deutschland kein entsprechendes Terminal gibt. Derzeit werde zwar eines in Brunsbüttel gebaut, aber das brauche Zeit.

Laut al-Kaabi könnte Katar deutlich mehr Flüssiggas liefern. „Wir werden so viel liefern, wie wir Aufträge bekommen.“ Eine Maximalmenge gebe es nicht wirklich. „Wir haben sehr lange an verschiedenen Deals in der ganzen Welt gearbeitet“, erklärt al-Kaabi. „Heute produzieren wir jährlich 77 Millionen Tonnen LNG. Wir werden die Produktion auf 126 Millionen Tonnen LNG pro Jahr erhöhen.“