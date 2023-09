Während seines offiziellen Besuchs in den Vereinigten Staaten traf sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dem ehemaligen Außenminister und Experten für internationale Politik, Henry Kissinger. Selenskyjs Stabschef Andrij Jermak gab nun Einzelheiten über das Treffen preis.

„Ich habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen, und wir hatten ein wirklich tiefes Gespräch. Kissinger hat viele treffende Zitate, die den derzeitigen Stand der Dinge im Krieg mit Russland charakterisieren“, schrieb am Sonntagabend Jermak auf Telegram, und fügte hinzu, was Kissinger selbst angeblich im Verlauf dieses Treffens gesagt hat: „Vor diesem Krieg war ich gegen eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato, weil ich befürchtete, dass dies den Prozess in Gang setzen würde, den wir jetzt erleben. Jetzt, da der Prozess so weit fortgeschritten ist, macht die Idee einer neutralen Ukraine unter diesen Umständen keinen Sinn mehr.“

Jermak: „Kissinger ist jetzt einer der Lobbyisten der Ukraine in der Nato“

Kissinger hatte im Jahr 2014 Zweifel am Vorhaben geäußert, „die Ukraine einzuladen, der Nato beizutreten“. Im Mai 2022, also drei Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges, sagte Kissinger, die Ukraine solle einen Teil ihres Territoriums an Russland abtreten, um den Krieg zu beenden. Seine Aussage war damals heftig kritisiert worden.

In einer virtuellen Rede im vergangenen Januar, zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag, sagte Kissinger, dass eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine ein „angemessenes Ergebnis“ wäre, weil „die Idee einer neutralen Ukraine unter diesen Bedingungen nicht mehr sinnvoll ist“.

Jermaks Telegram-Beitrag nach dem Treffen zwischen Kissinger und Selenskyj scheint ein weiterer Hinweis darauf zu sein, dass der ehemalige US-Außenminister seine Haltung geändert hat. „Henry Kissinger ist jetzt einer der Lobbyisten der Ukraine in der Nato“, so Jermak. „Die Mitgliedschaft der Ukraine in der Allianz ist in der Tat die beste Investition in die Sicherheit Europas für viele Jahre in der Zukunft.“