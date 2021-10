Berlin - Die Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und der 1. FC Union treffen in dieser Saison ein drittes Mal aufeinander. Neben den Ligaspielen sind die Herthaner im Achtelfinale des DFB-Pokals Gastgeber für die Köpenicker, wie die Auslosung am Sonntag ergab. Die Partien des Achtelfinales werden am 18. und 19. Januar 2022 ausgetragen, das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 21. Mai vorgesehen.

„Eine lange Reise ist es immerhin nicht, aber dennoch leider kein Heimspiel“, sagte Union-Manager Oliver Ruhnert über das Gastspiel im Berliner Olympiastadion, in dem Union die Heimspiele in der Conference League austrägt, „sicherlich werden sich viele auf ein Derby freuen und deswegen werden wir das Spiel wie jedes andere angehen und versuchen, eine Runde weiterzukommen.“

Die Köpenicker hatten die Runde der besten 16 durch einen 3:1-Erfolg nach Verlängerung beim Drittligisten Waldhof Mannheim erreicht. Hertha war durch einen 3:1-Sieg beim Regionalligisten Preußen Münster eine Runde weitergekommen.