Lokaleinbruch in Kreuzberg: Polizei erwischt Männer in flagranti

Polizisten haben am frühen Freitagmorgen zwei mutmaßliche Lokaleinbrecher in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Inhaber kurz vor 3 Uhr zwei Personen in seiner Bar in der Grimmstraße und verständigte umgehend die Einsatzkräfte.

Wenig später trafen die Beamten ein und erwischten die Männer im Alter von 42 und 45 Jahren auf frischer Tat. Die Polizisten nahmen die beiden fest und übergaben sie der Kriminalpolizei. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass das Duo durch ein aufgehebeltes Fenster in die Bar geklettert war.