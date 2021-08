Berlin - Für Bahnreisende und Pendler haben zwei harte Tage begonnen. Ein Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat begonnen und legt den Personenverkehr der Deutschen Bahn weitgehend lahm, bestätigte Matthias Waha, Regionaler Bahnsprecher für Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern. Der Ersatzplan sei angelaufen, teilte ein Bahnsprecher am frühen Mittwochmorgen mit. „Erste Auswirkungen des Streiks sind spürbar“, sagte er.

Insbesondere der S-Bahn-Verkehr in Berlin und der Regionalverkehr zwischen Berlin und Brandenburg ist von dem Streik betroffen, wie die S-Bahn Berlin und die Deutsche Bahn online mitteilten. Auf vielen Strecken ist das Angebot stark ausgedünnt. Viele Strecken werden gar nicht mehr bedient.

S-Bahnen 20-Minutentakt: S1, S2, S25, S3, S46, S5, S7, S85 und S9

40-Minutentakt: S7 und S8

Kein Verkehr: S26, die Ringbahnen S41 und S42, die S45, S47 und die S75

Regionalverkehr Ersatzverkehr mit Zügen und Bussen: RE1, RE3, RE5, RE6, RE7, RE10, RE15, RE18, RB11 und RB43

Kein Ersatzverkehr: FEX, RB10/14, RB13, RB20, RB21, RB22, RB23, RB24, RB31, RB49, RB55 und RE/RB66

Lage in Berlin-Wannsee ist entspannt

Am frühen Morgen ist die Situation am S-Bahnhof Wannsee entspannt. Es sind wenige Fahrgäste auf den Bahnsteigen. Imme wieder erfolgen Durchsagen, oder es steht an den Anzeigetafeln, dass die GDL streikt. Dennoch fährt von Wannsee die S-Bahn Richtung Oranienburg.

Die Züge fahren im 20-Minuten-Takt. Die BVG-Busse auf dem Vorplatz sind in Richtung Zehlendorf kaum gefüllt.

Die Stimmung unter den wenigen Fahrgästen, die mit der S-Bahn Richtung Berlin wollen ist größtenteils gelassen. Einige Pendler aus Potsdam sind früher aufgestanden, fahren mit der S1 Richtung nach zum S-Bahnhof Steglitz , um dort mit der U-Bahn ans Ziel zu kommen.

So einige Berliner wurden doch von dem Streik überrascht. Andere sagten, sie seien nun früher unterwegs, um rechtzeitig etwa im Büro nach Mitte zu kommen. Man habe ja vielleicht sogar Verständnis für den Streik, aber die Ankündigung war zu kurzfristig.

Am Mittwochmorgen standen bundesweit Personenzüge in vielen Bahnhöfen still und Bahnsteige waren leer. „Zug fällt aus“, war vielfach an den Anzeigetafeln zu verschiedenen Reisezielen zu sehen. Im Fernverkehr soll noch etwa jeder vierte Zug fahren. Schon seit Dienstagabend bestreikt die Gewerkschaft den Güterverkehr.

Der Streik soll der GDL zufolge bis Freitagmorgen um 2 Uhr andauern. Die Bahn bat Reisende, nicht dringend nötige Fahrten zu verschieben. Am Mittwoch und Donnerstag fährt demnach nur ein Viertel der Züge im Fernverkehr. Im Nahverkehr hat die Bahn ein „Mindestfahrplanangebot“ erstellt, die Ausfälle sind laut Sprecher je nach Region unterschiedlich.

Die Lokführergewerkschaft kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder bei der Deutschen Bahn. Anders als die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will sie in diesem Jahr keine Nullrunde bei den Gehältern akzeptieren. So will die GDL auch bei den Mitarbeitern im Machtkampf mit der EVG punkten.