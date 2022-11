„LOL“ geht bei International Emmys leer aus In der Serie „LOL“ versuchten bekannte Comedians, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Bei den International Emmys musste sich das deutsche Format einer a... dpa

Volker Neuenhoff (l) und Otto Steiner von der deutschen Comedy-Serie «LOL» bei den International Emmy Awards. Charles Sykes/Invision/AP/dpa

New York -Die deutsche Ausgabe der Comedy-Serie „LOL: Last One Laughing“ ist bei den diesjährigen International Emmys leer ausgegangen. Die von Michael Herbig für den Amazon-Dienst Prime Video moderierte Streaming-Show, die im April 2023 in den vierten Durchgang starten soll, musste sich bei der Gala in New York in der Kategorie „Non-Scripted Entertainment“ der australischen Reality-Serie „Love on the Spectrum“ geschlagen geben.