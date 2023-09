Schülerinnen und Schüler in Russland sollen nach Ansicht Großbritanniens mit dem neuen Lehrplan auf einen Militärdienst vorbereitet werden. Wie das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte, soll ein zentrales Element für ältere Schülerinnen und Schüler eine militärische Grundausbildung sein, bei der sie an Kalaschnikow-Sturmgewehren und Handgranaten ausgebildet würden und auch die Steuerung von Drohnen lernen sollten.

Neue Themen im Unterricht seien zudem die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und der „Spezialoperation“ genannte Krieg gegen die Ukraine.

Ein Lehrer unterrichtet die Schülerinnen und Schüler einer 11. Klasse einer Schule in Novosibirsk, Russland, in „Gesundheit und Sicherheit“. Alexandr Kryazhev/imago

„Der neue Lehrplan dient drei Zielen: die Schüler mit der Begründung des Kremls für die ‚militärische Spezialoperation‘ zu indoktrinieren, den Schülern eine kriegerische Denkweise einzuimpfen und die Ausbildungszeiten für die weitere Mobilisierung und den Einsatz zu verkürzen“, hieß es in London weiter. Die Integration einer Drohnen-Schulung spiegele die Bedeutung der unbemannten Flugkörper auf dem Schlachtfeld wider und nutze Lektionen aus dem Krieg.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.