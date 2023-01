London: Russland setzt bei Waffenproduktion wohl auf Häftlinge

In Russland werden etwa 400.000 Gefangene gezählt. Die Regierung dürfte sie nach Einschätzung britischer Geheimdienste zunehmend für die Waffenherstellung nutzen.

Mauer mit Stacheldraht eines Gefängnisses in Sankt Petersburg: Laut britischen Geheimdiensten könnten künftig Gefangene als Ressource für die russische Waffenproduktion genutzt werden. Imago/Russian Look

Die russische Rüstungsindustrie dürfte nach Ansicht britischer Militärexperten zunehmend auf Häftlinge als Arbeitskräfte setzen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des britischen Verteidigungsministeriums am Freitag hervor. Die etwa 400.000 Häftlinge in Russland seien eine „einzigartige“ Ressource für Moskau im Angriffskrieg gegen die Ukraine, so die Mitteilung weiter. Besonders bei der Herstellung technisch wenig anspruchsvoller Waffen sei deren Arbeitskraft besonders gefragt und Hersteller unter Druck, die Produktion zu erhöhen.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die britische Regierung sowohl der russischen Darstellung entgegentreten als auch Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.