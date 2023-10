London: Tausende nehmen an pro-palästinensischer Demonstration teil

In London haben am Samstag tausende Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen. Die Teilnehmer versammelten sich in der Nähe der Zentrale des Fernseh- und Radionsenders BBC und marschierten dann durch die britische Hauptstadt. Am Nachmittag fand eine Kundgebung in der Nähe des Parlaments und des Regierungssitzes von Premierminister Rishi Sunak statt. Dort kritisierten die Demonstranten die britische Regierung für ihre Unterstützung Israels.

Die Polizei hatte die Teilnehmer gewarnt, dass jeder festgenommen werde, der Unterstützung für die radikalislamische Hamas zeige. Auch wer von der vereinbarten Demoroute abweiche oder Symbole der Hamas zeige, werde verhaftet. Einige Demonstranten trugen Palästinenserflaggen und Schilder mit pro-palästinensischen Slogans wie „Freiheit für Palästina“ oder „Beendet das Massaker“. In ganz Europa demonstrieren derzeit zumeist muslimische Menschen gegen Israel und für die Palästinenser.