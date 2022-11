Londoner Ex-Anti-Terror-Chef: Meghan wurde ernsthaft bedroht Die Herzogin soll einem Insider der Polizei zufolge während ihrer Zeit in Großbritannien immer wieder rassistisch bedroht worden sein. Mittlerweile lebt sie ... dpa

London (dpa) -Der frühere Anti-Terror-Chef der Londoner Polizei, Neil Basu, hat in einem Interview über Drohungen gegen Herzogin Meghan während ihrer Zeit in Großbritannien gesprochen. Es habe viele „sehr ernsthafte und ekelhafte“ Drohungen gegen die Frau von Prinz Harry gegeben, sagte der scheidende Kommissar, der lange die Anti-Terror-Einheit leitete, dem Sender Channel 4. Das Gespräch wurde am Dienstagabend ausgestrahlt.