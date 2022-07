Wegen Personalknappheit hat der Londoner Flughafen Heathrow eine Obergrenze für Passagiere eingeführt. Ab sofort bis zum 11. September dürfen nur noch 100.000 Personen am Tag vom Flughafen abfliegen. Wie die Deutsche Welle berichtet, werden die Fluggesellschaften aufgerufen, keine Tickets mehr zu verkaufen.

Der Londoner Flughafen Heathrow ist mit über 80 Millionen Passagieren im Jahr (Stand 2018) der größte Flughafen Europas und der siebtgrößte Flughafen weltweit.

Auch Chaos an anderen Flughäfen

„Mit regelmäßig mehr als 100.000 Passagieren am Tag bei den Abflügen haben wir Phasen gehabt, in denen der Service unter ein akzeptables Niveau gerutscht ist“, schrieb Heathrow-Chef John Holland-Kaye in einem Statement, das auf der Internetseite des Flughafens veröffentlicht wurde. Es fehle dem Flughafen an wichtigem Personal, besonders beim Check-In und der Gepäckabfertigung.

Seit Wochen kommt es an britischen und auch an deutschen Flughäfen zu erheblichen Problemen aufgrund des Personalmangels. Auch am Berliner Flughafen BER berichten Reisende von Chaos.

Wegen der aktuellen Abfertigungsprobleme streicht die Lufthansa weitere Flüge. Betroffen seien rund 2000 Verbindungen an den Drehkreuzen Frankfurt und München bis Ende August, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch in Frankfurt. Man habe in der vergangenen Woche gesehen, dass man mit gezielten Streichungen den verbleibenden Flugplan stabilisieren könne.