Londoner Polizei: „Wir haben ganz klar ein Problem“ Sexismus, Rassismus, Homophobie - die Skandal-Serie bei der Londoner Polizei ist lang. Ein unabhängiger Bericht soll für Aufkärung sorgen. Experten zu ersten... dpa

London -Nach etlichen Skandalen in der Londoner Metropolitan Police steht der größten Polizeieinheit Großbritanniens erneut eine erschütternde Bestandsaufnahme bevor. „Wir haben ganz klar ein Problem in der Metropolitan Police und wir müssen das klar benennen und anpacken“, sagte der britische Justizminister Dominic Raab am Freitag dem Sender LBC. „Wir können dem nicht ausweichen und so tun, als wären es nur ein oder zwei Einzelfälle.“