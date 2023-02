Londoner Polizist droht lange Haft wegen Vergewaltigungen Er gilt als einer der kriminellsten Serienvergewaltiger der Insel - und ist Polizist. Nach fast 20 unbehelligten Jahren könnte er nun für lange Zeit hinter G... dpa

Demonstranten von Women Against Rape & Women of Colour Global Woman's strike versammeln sich vor dem Southwark Crown Court vor der Strafmaßverkündung im Fall eines Londoner Polizisten, der wegen der Vergewaltigung etlicher Frauen angeklagt ist. Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/dpa

London -Wegen zahlreicher Vergewaltigungen drohen einem Londoner Polizisten Jahrzehnte hinter Gittern. Der 48-Jährige habe seine Macht ausgenutzt, um mehrere Frauen gewaltsam und brutal zu missbrauchen, sagte Staatsanwalt Tom Little am Montag vor Gericht in der britischen Hauptstadt.