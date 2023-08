Für den Deutschen Buchpreis 2023 hat die Jury 20 Romane nominiert. Die Jury legte am Dienstag in Frankfurt am Main die Longlist für die Auszeichnung vor. Seit Ausschreibungsbeginn habe die Jury 196 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2022 und dem 19. September dieses Jahres erschienen sind oder noch erscheinen werden, sagte die freie Literaturkritikerin und Jurysprecherin Katharina Teutsch.

Die Auswahl belege, dass die deutschsprachige Gegenwartsliteratur voller Überraschungen sei. Unter den Nominierten seien etablierte Autorinnen und Autorinnen ebenso wie eine Vielzahl noch weniger bekannter und jüngerer Stimmen. Geschichten von tragischem Ernst stünden neben „Kapriolen der Fantasie“. Wichtig sei der diesjährigen Jury gewesen, auch den literarischen Humor zu würdigen, sagte Teutsch.

Deutschen Buchpreis 2023 – Longlist: Tomer Dotan-Dreyfus: Birobidschan (Voland & Quist, Februar 2023) •

Raphaela Edelbauer: Die Inkommensurablen (Klett-Cotta, Januar 2023) •

Sherko Fatah: Der große Wunsch (Luchterhand, August 2023) •

Elena Fischer: Paradise Garden (Diogenes, August 2023) •

Charlotte Gneuß: Gittersee (S. Fischer, August 2023) •

Luca Kieser: Weil da war etwas im Wasser (Picus, August 2023) •

Angelika Klüssendorf: Risse (Piper, August 2023) •

Sepp Mall: Ein Hund kam in die Küche (Leykam, August 2023) •

Terézia Mora: Muna oder Die Hälfte des Lebens (Luchterhand, August 2023) •

Thomas Oláh: Doppler (Müry Salzmann, Februar 2023) •

Angelika Overath: Unschärfen der Liebe (Luchterhand, April 2023) •

Necati Öziri: Vatermal (Claassen, Juli 2023) •

Teresa Präauer: Kochen im falschen Jahrhundert (Wallstein, Februar 2023) •

Anne Rabe: Die Möglichkeit von Glück (Klett-Cotta, März 2023) •

Kathrin Röggla: Laufendes Verfahren (S. Fischer, Juli 2023) •

Tonio Schachinger: Echtzeitalter (Rowohlt, März 2023) •

Sylvie Schenk: Maman (Hanser, Februar 2023) •

Clemens J. Setz: Monde vor der Landung (Suhrkamp, Februar 2023) •

Tim Staffel: Südstern (Kanon, September 2023) •

Ulrike Sterblich: Drifter (Rowohlt Hundert Augen, Juli 2023)

Deutscher Buchpreis ist mit 25.000 Euro dotiert

Im nächsten Schritt wählen die Jurymitglieder aus den Titeln der Longlist sechs Romane für die Shortlist aus, die am 19. September veröffentlicht wird. Erst am Abend der Preisverleihung am 16. Oktober erfahren die sechs Autorinnen und Autoren, an wen von ihnen der Deutsche Buchpreis geht. Der Preisträger erhält 25.000 Euro, die fünf Finalisten jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr hatte der Roman „Blutbuch“ von Kim de l'Horizon das Rennen gemacht.

Der Deutsche Buchpreis wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergeben. Hauptförderer des Deutschen Buchpreises ist die „Deutsche Bank Stiftung“, weiterer Partner ist die Stadt Frankfurt am Main.