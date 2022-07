Falkenberg - Im Waldbrandgebiet im Süden Brandenburgs geht der Kampf gegen die Flammen mit verstärkten Kräften weiter. Im Einsatz seien Hubschrauber, Löschpanzer und Wasserwerfer, wie der Landkreis Elbe-Elster am Freitag mitteilte. Am Vormittag kämpften die Feuerwehren gegen Glutnester. Am Mittwochabend war das Feuer teilweise wieder aufgeflammt. Am Boden unterstützten zwei Pionierpanzer der Bundeswehr, um breite Wege für die Löschtrupps zu schaffen und Schneisen gegen eine weitere Ausbreitung zu schlagen.

Eine Spezialfirma hat unterdessen damit begonnen, an der Bundesstraße 183 Vegetation gezielt abzubrennen, um zu verhindern, dass Totholz Feuer fängt. So soll den Angaben zufolge ein Übergriff des Feuers auf andere Gebiete verhindert werden. Die Flächen werden demnach mit biologisch abbaubaren Flüssigbrennstoffen behandelt.

Beim Großbrand in Kölsa-Rehfeld sind am Freitagvormittag rund 250 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Die für Freitag angekündigten 400 Kräfte seien zu spät benachrichtigt worden und so kurzfristig nicht einsatzfähig, sagte ein Sprecher des Elbe-Elster-Kreises am Morgen.

Die Bundeswehr ist mit insgesamt sechs Hubschraubern zur Erkundung und für den Löscheinsatz dabei. Wasserwerfer der Polizei und weitere Tanklöschfahrzeuge der Bundeswehr unterstützten die Kräfte vor Ort. Seit dem Morgen half zudem ein Löschpanzer aus Sachsen bei der Brandbekämpfung in einem munitionsbelasteten Gebiet.

Der Waldbrand war am Montag ausgebrochen und hatte sich sehr schnell auf rund 800 Hektar ausgebreitet. Nach Angaben eines Kreissprechers erstreckt sich die Brandbekämpfung derzeit auf ein Gebiet von 550 bis 600 Hektar. Der Verwaltungsstab will auch am Wochenende an der ausgerufenen sogenannten Großschadenslage festhalten. Damit sei es möglich, Einsatzkräfte aus anderen Gebieten um Unterstützung zu bitten, weil eigene Kräfte die Lage allein nicht bewältigen können.