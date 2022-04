Wer an diesem Mittwoch Lotto 6 aus 49 spielt, hat ein klein wenig mehr Chancen auf den Jackpot von 45 Millionen Euro. Denn dieser wird bei der Ziehung zwangsausgeschüttet. Selbst wenn dann kein einziger Spieler sechs Richtige plus Superzahl getippt haben sollte, geht der Jackpot an die Spielteilnehmer der 15. Mittwochsziehung des Jahres. Der Grund: Auch am Samstag wurde der höchstmögliche Lotto-Jackpot nicht geknackt.

Die Millionensumme kommt also am Mittwoch der nächstbesetzten Gewinnklasse zugute. Ein einzelner Gewinner könnte in der zweiten Gewinnklasse also mit „nur“ sechs richtigen Lottozahlen 45 Millionen gewinnen. Oder es teilen sich mehrere Tipper die 45 Millionen Euro.