Glückpilz: Lotto-Millionär Chico gewinnt schon wieder

Der 42-Jährige gewinnt bereits zum dritten Mal in einem Jahr. Im September knackte er erstmals den Jackpot von über neun Millionen Euro.

Lotto-Millionär „Chico“ nimmt am RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen 2022“ im Studio teil.

Lotto-Millionär „Chico“ nimmt am RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen 2022“ im Studio teil. Rolf Vennenbernd/dpa

Lotto-Millionär Kürsat Y. – auch bekannt als „Chico“ – hat erneut im Lotto gewonnen. Wie die Bild-Zeitung berichtete, gewann der 42-Jährige bereits zum dritten Mal in einem Jahr. Den ersten Lottogewinn konnte er im September vergangenen Jahres verzeichnen. Chicó knackte damals den Jackpot und gewann 9,9 Millionen Euro.

Kurz darauf hatte er wieder Glück – er gewann 1700 Euro. Nun war es wieder soweit: Mit fünf Richtigen gewann Chico dieses Mal knapp 2700 Euro. Das Geld habe er verschenkt, so der 42-Jährige gegenüber der Bild-Zeitung. Mit drei Mal ist es für ihn offenbar nicht genug: „Aber ich spiele auch weiter Lotto. Ich liebe einfach den Nervenkitzel“, so Chico in einem Interview.