Loveparade 2023: Das sind die Pläne für „Rave The Planet" in Berlin 200.000 Menschen haben im vergangenen Juli beim „Rave The Planet" in Berlin gefeiert. Auch dieses Jahr soll die Neuauflage der Love Parade wieder stattfinden.

Eine Parade aus Technofans zieht tanzend auf der Straße des 17. Juni vorbei. Jörg Carstensen/dpa

Berlin -Die zweite große Berliner Technoparade „Rave The Planet“ mit Zehntausenden Teilnehmern ist für den 8. Juli geplant. Noch bis Ende Februar könnten sich Interessenten aus der Kulturszene für die Teilnahme mit einem Lautsprecherwagen bewerben, teilten die Veranstalter um den bekannten DJ Dr. Motte am Montag mit. Das Motto bei dieser Art von Neuauflage der berühmten Love Parade lautet: „Music is the Answer“. Die Parade soll demnach eine Demonstration für den Erhalt der elektronischen Musikkultur sowie den Frieden in der Welt sein. Bei der Auswahl der 25 Musiktrucks soll die „elektronische Musikkultur in größtmöglicher Vielfalt“ gezeigt werden.