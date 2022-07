Beim Loveparade-Nachfolger Rave The Planet wollen am Samstag (14.00 Uhr) tausende Menschen zu Technobeats durch die Straßen Berlins ziehen. Laut Polizei sind bis zu 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Nach zwei Jahren Pandemie und fast 20 Jahre nach der letzten Loveparade steht die Veranstaltung den Organisatoren zufolge unter dem Motto „Together Again“. Dazu werden mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler erwartet.

Die Parade beginnt am Kurfürstendamm und führt über sieben Kilometer bis zur Siegessäule. Das vom Loveparade-Gründer Dr. Motte imitierte Musikspektakel versteht sich aber auch als politische Demonstration. Gefordert werden die Anerkennung und der Erhalt der elektronischen Tanzmusikkultur als kulturelle Leistung. Die Loveparade fand von 1989 bis 2006 in der Hauptstadt statt, danach an wechselnden Orten im Ruhrgebiet. Bei der letzten Parade 2010 in Duisburg kam es zu einem Unglück mit 21 Toten.