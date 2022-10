Löw bereit für neuen Trainer-Posten: „Spüre wieder Motivation“

Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw fühlt sich nach monatelanger Pause bereit für eine Rückkehr ins Fußballgeschäft. Er wolle aber erst noch die WM in Katar abwarten.

Der ehemalige Bundesstrainer Joachim Löwi will wieder als Trainer arbeiten.

Der ehemalige Bundesstrainer Joachim Löwi will wieder als Trainer arbeiten. dpa/Alex Grimm

Berlin -Knapp anderthalb Jahre nach seinem Abschied als Bundestrainer ist Joachim Löw bereit für einen neuen Job als Coach. „Ich spüre wieder eine Motivation, wenn ich jetzt Fußball sehe - ein paar Monate war das nicht der Fall“, sagte Löw dem Sportmagazin Kicker (Montagsausgabe): „Wenn ich das Gefühl habe, eine Aufgabe würde mich reizen, bin ich bereit und greife wieder an.“

Löws 15-jährige Amtszeit als Bundestrainer hatte am 29. Juni 2021 mit der Niederlage im EM-Viertelfinale gegen England geendet. Danach hatte sich der 62-Jährige ins Privat- und Familienleben zurückgezogen. Vor der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) will Löw allerdings noch keine neue Aufgabe annehmen. „Ich möchte eine WM einmal vor Ort als Außenstehender erleben“, sagt Löw: „Deshalb habe ich bisher keinen Job angetreten.“

Einen Klub hatte Löw zuletzt 2003/04 trainiert, als er für Austria Wien verantwortlich war. Danach wurde er bis zur WM 2006 Assistent von Jürgen Klinsmann beim deutschen A-Team, das er danach von Klinsmann