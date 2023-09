Der russische Außenminister Sergej Lawrow nahm in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung am Samstag den Westen und insbesondere die Vereinigten Staaten ins Visier. Er warf Washington und seinen Verbündeten vor, sie würden „alles tun, um die Bildung einer echten multipolaren Weltordnung zu verhindern“.

„Die USA und das ihnen untergeordnete Kollektiv schüren weiterhin Konflikte, die die Menschheit künstlich in feindliche Blöcke aufteilen und das Erreichen übergeordneter Ziele behindern“, sagte Lawrow. „Sie versuchen, die Welt zu zwingen, nach ihren eigenen egozentrischen Regeln zu spielen“.

In seiner Rede vor den Vereinten Nationen warf er den Amerikanern und Europäern vor, „quasi koloniale Methoden der Unterwerfung anzuwenden, um ihre Vorherrschaft aufrechtzuerhalten, die ihnen durch die Finger gleitet“. Und weiter: „Der kollektive Westen hat ... lange Zeit das Prinzip der Gleichheit abgelehnt und blickt auf den Rest der Welt herab“, sagte er und fügte hinzu, dass die westlichen Länder ihre Versprechen nicht einhielten, einschließlich der Zusage der Nato, nicht nach Osten in Richtung Russland zu expandieren. „Wie [der russische Präsident Wladimir] Putin sagte, ist der Westen derjenige, der wirklich ein Imperium der Lügen ist“, so Lawrow.

Lawrow warf den westlichen Staaten wegen ihrer Unterstützung für die Ukraine vor, „direkt“ gegen Russland zu „kämpfen“. „Sie können es nennen wie Sie wollen, aber sie kämpfen mit uns, sie kämpfen direkt mit uns“, so der Außenminister. „Wir nennen es hybriden Krieg, aber das ändert nichts an der Wirklichkeit“, fügte er hinzu und verwies auf Finanzhilfe, Bewaffnung und „Söldner“ aus westlichen Ländern.

Lawrow betonte zudem, sein Land habe kein Interesse an einem großen Krieg. „Es liegt ganz bei uns, wie sich die Geschichte entwickeln wird. Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, eine Abwärtsspirale in einen groß angelegten Krieg und den endgültigen Zusammenbruch der Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit zu verhindern.“

UN-Vorschläge zu Getreidedeal „nicht realistisch“

Als nicht zielführend bewertet Russland Vorschläge von UN-Generalsekretär António Guterres zur Wiederbelebung des aufgekündigten Abkommens zum Export ukrainischen Getreides. „Wir lehnen sie nicht ab. Sie sind einfach nicht realistisch“, sagte Lawrow. Er betonte dabei erneut, dass Russland trotz des nun ausgesetzten Deals nicht wie eigentlich vereinbart eigenes Getreide sowie Düngemittel habe ausführen können.

Guterres hatte Moskau vor einigen Wochen detaillierte Vorschläge gemacht, damit Russland die erneute Blockade der Häfen im Schwarzen Meer beendet und das Abkommen wieder in Kraft setzt. In einem Brief schlug der UN-Chef Lawrow vor, Moskau könne mit der Gründung einer Tochtergesellschaft durch die sanktionierte russische Landwirtschaftsbank für bestimmte Zahlungen wieder an das internationale Finanzkommunikationsnetzwerk Swift angebunden werden. In dem Schreiben ging es auch um die Versicherung russischer Schiffe bei der Ausfuhr, das Auftauen von eingefrorenem Vermögen der Düngemittel-Firmen in Europa und die Erlaubnis für russische Schiffe, in europäische Häfen einzulaufen. (mit dpa)