Newsblog: Polizei räumt Lützerath, 200 Aktivisten gehen freiwillig 

18.06 Uhr: 200 Aktivisten sollen Lützerath freiwillig verlassen haben

Bei den Räumungsarbeiten im Braunkohleort Lützerath sind nach Angaben des Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach am Mittwoch zwei Polizisten leicht verletzt worden. Die Beamten seien aber dienstfähig, sagte er.

Etwa 200 Klimaaktivisten haben nach seiner Auskunft das Gebiet am ersten Räumungstag freiwillig verlassen. Die Arbeiten würden über Nacht fortgesetzt, wenn auch „im verminderten Umfang“. Die eigentliche Herausforderung liege noch vor der Polizei, sagte Weinspach und bezog sich dabei auf die Räumung der sieben Gebäude auf dem Gelände. Bislang sei die taktische Planung aufgegangen, betonte der Polizeipräsident.

17.59 Uhr: Polizei setzt Räumungen in Lützerath am Donnerstag fort

In dem von Klimaaktivisten besetzten Braunkohleort Lützerath im Rheinischen Revier geht die Räumung durch die Polizei an diesem Donnerstag voraussichtlich weiter. Am Abend fanden bundesweit Solidaritätskundgebungen mit Lützerath statt, darunter in Göttingen, Hannover und Freiburg.

16.53 Uhr: Bundesregierung verteidigt die Räumung von Lützerath

Die Bundesregierung hat die Räumung des Braunkohledorfs Lützerath im Rheinischen Revier verteidigt und Gewalt durch Demonstranten scharf kritisiert. Es gebe eine „eindeutige Rechtslage, was Lützerath angeht, und die gilt es zu akzeptieren“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin.

Die letzten noch anhängigen Klagen gegen einen Abriss des Dorfs zur Kohlegewinnung seien abgewiesen worden. „Insofern erwartet die Bundesregierung, dass das Recht eingehalten wird.“ Zugleich betonte Hebestreit, dass die Bundesregierung Gewaltakte von Klima-Aktivisten gegen Polizisten aufs Schärfste verurteilt. „Dafür haben wir kein Verständnis.“

Auch Innenministerin Nancy Faeser fand zu den Formen des Widerstands deutliche Worte. „Wer brennende Barrikaden errichtet oder sich in wackligen Baumhäusern versteckt, bringt sich selbst und die Einsatzkräfte in große Gefahr“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Das ist verantwortungslos.“ Sie „habe null Verständnis für Gewalt - und null Verständnis dafür, politische Fragen auf dem Rücken von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auszutragen“, betonte die Innenministerin.

15.58: Aktivisten ziehen erste Bilanz in Lützerath

Zum späten Nachmittag äußerten sich mehrere Aktivisten in einem Livestream auf Twitter zu der bisherigen Lage in Lützerath. Geschildert wurden, wie zu Beginn der Räumung durch die Polizei mehrere Sitzblockaden durchgeführt wurden. Das Vorgehen der Einsatzkräfte wurde als „brutal“ bezeichnet. Trotzdem seien die Menschen vor Ort „super stabil“ geblieben. Das Zeltlager im Ort sei mittlerweile abgeräumt. Aktivisten seien weiterhin vor Ort, mit dem Ziel, die Räumung zu stoppen.

Einige Klimaschützer folgten der Aufforderung der Polizei und gingen freiwillig. Sie wurden vom Gelände eskortiert. Viele wollen aber weiter Widerstand leisten. „Die Menschen sind fest entschlossen dazubleiben, auszuharren, die Bäume und die Gebäude zu schützen“, sagte Mara Sauer, eine Sprecherin der Initiative „Lützerath lebt“.

In Erkelenz und Hochneukirch soll die Polizei Kontrollen eingerichtet haben, so die Aktivisten am späten Mittwochnachmittag. Personen, die sich den Protesten gegen die Räumung anschließen wollten, müssten Umwege fahren, hieß es.

14.40 Uhr: Greta Thunberg am Samstag in Lützerath erwartet

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg will sich an den Protesten gegen die Räumung des Dorfs Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier beteiligen. Thunberg werde am Samstag zu einer Demonstration in die Region kommen, teilten die Organisatoren der Proteste am Mittwoch mit. Thunberg gehört zu den international bekanntesten Klimaaktivisten.

14.35 Uhr: Polizei „sehr zufrieden“ mit Räumungsverlauf in Lützerath

Die Polizei äußerte sich bisher „sehr zufrieden“ über den bisherigen Verlauf der Räumung des Dorfes Lützerath. „Für die Polizei läuft bislang alles nach Plan“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in dem zu Erkelenz gehörenden Ortsteil. „Nach einem sicherlich durchmischten Beginn heute Morgen, wo wir ja auch teilweise Steinewürfe und Molotowcocktail-Bewürfe gesehen haben, würde ich sagen: Die Lage hat sich deutlich beruhigt. Wir begrüßen vor allen Dingen auch ausdrücklich, dass sich doch eine Vielzahl von Aktivisten dazu entschlossen haben, den Bereich hier friedlich und ohne Gegenwehr zu verlassen.“

Zu verletzten Polizisten lägen ihm bisher keine Informationen vor, sagte der Sprecher. Auch zu möglichen Festnahmen könne er noch nichts sagen. „Wir haben hier ganz überwiegend friedlichen Protest erlebt, in Sitzblockaden, auf Tripods - und das sind Protestformen, mit denen wir super parat kommen“, betonte er. Wenn die Aktivisten sich wegtragen ließen, sei das noch passiver Protest und damit ihm Rahmen dessen, was angemessen sei. Es habe allerdings auch Steine- und Molotowcocktail-Würfe in Richtung der Polizei gegeben, und das seien natürlich Gewaltstraftaten, die verfolgt werden müssten. Gezündet habe mindestens ein Molotow-Cocktail.

14.05 Uhr : Polizei räumt Bäume und Podeste – Ortsschild entfernt

Die Polizei begann am Mittwochmittag damit, Aktivisten in Lützerath von Bäumen und Podesten zu holen. Wie ein dpa-Reporter berichtete, setzten die Beamten dabei an verschiedenen Stellen Hebebühnen ein. Am Ortseingang von Lützerath begannen Bagger mit Abrissarbeiten. Auch eines der Ortsschilder von Lützerath wurde am frühen Nachmittag entfernt.

Mit dem Umwerfen von selbstgebauten kleinen Holzhäusern auf Stelzen setzte die Polizei am frühen Mittwochnachmittag die Räumung von Lützerath fort. Nach Angaben eines dpa-Reporters wurden die Beamten dabei in dem Hütten- und Baumhauscamp von Schmährufen der Aktivisten begleitet. Die Polizei entfernte dabei zum Beispiel auch Feuerlöscher, die von den Aktivisten in den Hütten aufbewahrt wurden.

Die Aktivisten teilten Fotos davon auf Twitter. Auch ein Livestream zeigt seit kurz nach 15 Uhr die Lage.

Nach Angaben der Aachener Polizei zählen die Holzbauten nicht zu den Bestandsgebäuden in Lützerath. Die werden später vom Tagebaubetreiber RWE abgerissen. Die Hütten müssten laut Sprecher jetzt weichen, um das Gelände zu räumen.

13.24 Uhr: Klimaaktivisten und Polizei ringen um Halle in Lützerath

Die Polizei ist nun offenbar bis zu einer Halle im Dorf vorgedrungen. In der Halle haben sich Klimaaktivisten verschanzt. Wie Focus berichtet, kam es bereits zu Festnahmen. Ein Twitter-Video zeigt, dass sich die Klimaaktivisten ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei liefern. Weitere Aufnahmen zeigen, wie Polizisten vom Hallendach mit Dreck und Müll beworfen werden.

„Einige Personen haben den Bereich freiwillig verlassen“, sagte ein Polizeisprecher. In der Halle habe sich eine Gemeinschaftsküche der Aktivisten befunden. Weitere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht. Wie ein dpa-Reporter berichtete, gingen die Polizisten auch in weitere Hallen.

12.59 Uhr: NRW-Innenminister ist fassungslos nach Angriffen auf Polizei

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat Übergriffe auf Polizisten bei dem Großeinsatz im Braunkohleort Lützerath scharf kritisiert. Polizisten seien beim Vorrücken in den Ort mit Molotow-Cocktails und Steinen begrüßt worden. „Ich bin eigentlich nur fassungslos und verstehe es nicht, wie Menschen sowas machen können“, sagte Reul am Mittwoch vor Journalisten in Bonn.

Jetzt seien alle friedlichen Demonstranten in der Pflicht, sich von Aktionen gewaltbereiter Aktivisten zu distanzieren. „Man kann woanders demonstrieren, man muss denen jetzt nicht noch behilflich sein dadurch, dass man da steht und die Polizei bei der Arbeit stört“, sagte er.

Laut Polizei wurden zu Beginn des Einsatzes in Lützerath am Mittwochmorgen vereinzelt Molotow-Cocktails, Steine und Pyrotechnik in Richtung der Beamten geworfen.

12.58 Uhr: Mehr als 200 Prominente fordern Stopp von Räumungsarbeiten

In einem offenen Brief haben mehr als 200 Prominente einen sofortigen Stopp der Räumungsarbeiten im von Klimaaktivisten besetzten Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier gefordert. Das Abbaggern der Kohle in Lützerath sei „nicht nur eine Frage der Existenz eines Dorfs, sondern eine Causa, die von globaler und klimapolitisch richtungsweisender Bedeutung ist“, berichtete das Magazin „Der Spiegel“ am Mittwoch unter Berufung auf den Brief.

Zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern gehören demnach die Schauspielerinnen Katja Riemann, Thelma Buabeng, Pheline Roggan, die Schauspieler Peter Lohmeyer und Robert Stadlober sowie die Bands Sportfreunde Stiller, Deichkind und Revolverheld, der Pianist Igor Levit und die Influencerin Louisa Dellert.

Initiiert worden sei die Aktion von der Schauspielerin Luisa-Céline Gaffron und dem Schauspieler Jonathan Berlin. Letzterer sagte dem „Spiegel“, er wünsche sich, „dass durch unsere Aktion eine produktive Debatte entsteht, dass die nächsten Tage friedlich verlaufen werden und die Lage nicht eskaliert“.

12.42 Uhr: RWE zäunt Braunkohle-Tagebau Lützerath ein

Arbeiter haben in Lützerath damit begonnen, den Braunkohleort einzuzäunen. Die Arbeiten würden vermutlich den ganzen Tag dauern, sagte ein Sprecher des Energiekonzerns RWE am Mittwoch. Das Unternehmen, das die unter dem Ort liegende Braunkohle für die Stromerzeugung abbauen will, hatte den Schritt angekündigt.

Der Zaun werde etwa 1,5 Kilometer lang sein. „Er markiert das betriebseigene Baustellengelände, wo in den nächsten Wochen die restlichen Gebäude, Nebenanlagen, Straßen und Kanäle der ehemaligen Siedlung zurückgebaut werden. Zudem werden Bäume und Sträucher entfernt“, schrieb der Konzern.

Die Polizei hatte betont, der Zaun diene nicht dazu, Demonstranten auf dem Gelände von Lützerath einzuschließen.

12.20 Uhr: Polizeigewerkschaft: Einsatzkonzept bisher aufgegangen

Nach Ansicht der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) ist das Einsatzkonzept der Polizei bei der Räumung des Dorfes Lützerath bislang aufgegangen. „Die gezielte Kommunikation hat zur Deeskalation der Lage beigetragen“, sagte der DPolG-Vorsitzende Rainer Wendt am Mittwochmittag. „Erfahrungen aus vergangenen Einsätzen, wie der im Hambacher Forst 2018 zeigen, dass die Polizei mit erheblichem Widerstand bis hin zu aufgestellten Fallen rechnen muss.“

Wendt betonte, dass sich jeder, der sich in Lützerath aufhalte um zu demonstrieren, illegal dort sei. Die Polizei selbst handele bei der Räumung nach Recht und Gesetz: „Sämtliche Gerichtsurteile haben dies bis dato bestätigt.“ Wenn Politiker jedoch „Polizei und Störer gleichsetzen“, trage dies zur Aushöhlung des Rechtsstaates bei.

12.16 Uhr: Aktivisten protestieren vor Grünen-Zentrale in Berlin

Aus Protest gegen die Räumung von Lützerath in Nordrhein-Westfalen haben Klimaschutz-Demonstranten gelbe Kreuze an der Grünen-Zentrale in Berlin angebracht. Sie klebten am Mittwochmorgen die großen Kreuze an die Wand, die Fenster und Türen des Hauses in Berlin-Mitte und warfen den Grünen vor, als Regierungspartei Verantwortung für die Räumung zu tragen und so das Klima zu schädigen. Die linksradikale Gruppe Interventionistische Linke Berlin verschickte Fotos der Aktion. Die Polizei bestätigte den Vorfall.

12.05 Uhr: Räumung von Lützerath könnte laut Polizei vier Wochen dauern

Die für die Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Örtchens Lützerath zuständige Polizei in Aachen plant den Einsatz für die Dauer von insgesamt vier Wochen. „Die Kräfte kommen aus dem ganzen Bundesgebiet“, sagte Einsatzleiter Wilhelm Sauer am Montag in Aachen. Wie viele Polizeibeamte beteiligt sein werden, sagte er nicht.

11.55 Uhr: Verfassungsschutz: Gewaltbereite Linksextremisten vor Ort

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnte vor Ausschreitungen bei der geplanten Räumung. Friedliche Proteste seien in einer Demokratie legitim, sagte Haldenwang der „taz“. „Die Protestbewegung in Lützerath ist allerdings sehr heterogen.“

Relevant werde der Protest für den Verfassungsschutz, wenn Linksextremisten versuchten, friedliche demokratische Proteste zu unterwandern und für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. „Versuche nehmen wir bereits wahr. Wir sehen, dass bundesweit auch gewaltbereite Linksextremisten gegen die Räumung mobilisieren und sich bereits vor Ort sammeln. Teils wird zu militanten Aktionen aufgerufen“, sagte Haldenwang.

Er verwies auf frühere Proteste im Hambacher und Dannenröder Forst, wo es „ein brutales Vorgehen gegen die Räumung“ gegeben habe. „Insofern erwarte ich auch in Lützerath gewalttätige Krawalle.“

Die Polizei schneidet einen Klimaaktivisten aus einem Auto, das als Straßensperre im besetzten Braunkohleort Lützerath genutzt wird. Der Energiekonzern RWE will die unter Lützerath liegende Kohle abbaggern - dafür soll der Weiler auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz am Braunkohletagebau Garzweiler II abgerissen werden. Die Polizei hat mit der Räumung des Geländes begonnen. dpa/Rolf Vennenbernd

11.30 Uhr: Polizisten mit Feuerwerk beschossen

Nach Angaben von verschiedenen Twitter-Nutzern wurden erneut Einsatzkräfte der Polizei mit Feuerwerk beschossen. Laut Klimaaktivisten sind die Polizisten derweil weiter in das Dorf vorgedrungen. Dagegen haben sich einzelne Aktivisten-Gruppen offenbar gewehrt.

Womöglich handelt es sich bei den mit Pyrotechnik beschossenen Einsatzkräften um Berliner Polizisten. Der Twitter-Account „Stadtrand Aktion“ schreibt dazu: „Räumung in #Lützerath beginnt und gleich bekommen Berliner Cops Feuerwerk ab.“ Ferat Koçak, Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin, berichtete zuletzt, dass auch Hundertschaften der Berliner Polizei vor Ort sind. „Polizei Berlin entsendet die 14., 22. und 34. Hundertschaft nach Lützerath. Berliner SPD Innensenatorin unterstützt somit die brutale Räumungspolitik der NRW Landesregierung aus CDU und Grüne an der Seite des Energiekonzerns RWE und des Klimaterrors“, twitterte er am Dienstagnachmittag.

11.03 Uhr: So ist die Lage laut der Polizei

Nach dem Start der Räumung des besetzten Braunkohleortes Lützerath im Rheinischen Revier hat sich die Lage nach Angaben eines Polizeisprechers am Mittwochvormittag stabilisiert. Die Einsatzkräfte hätten den gesamten Bereich abgesperrt, niemand komme mehr unbefugt hinein, hieß es. Nun sei die Polizei auf dem gesamten Gelände aktiv, entferne etwa Barrikaden und bringe Aktivisten nach draußen. Personen könnten sich wenn überhaupt nur noch eingeschränkt in dem Areal bewegen.

Die Polizei hatte am Morgen mit der Räumung von Lützerath begonnen. Zu möglichen Verletzten hatte der Polizeisprecher zunächst keine Erkenntnisse.

10.49 Uhr: Kleinkinder zwischen den Fronten, Jugendamt vor Ort

Laut Angaben der Polizei befinden sich in dem Protestcamp auch Kleinkinder. Die Polizei forderte die Erziehungsberechtigten auf, den Ort sofort zu verlassen. „Wenden Sie sich hierzu an die Polizeikräfte vor Ort & lassen Sie sich aus dem Bereich begleiten. Diese Regelung gilt grundsätzlich für alle Kinder und Jugendlichen im Bereich. Das zuständige Jugendamt ist vor Ort und kümmert sich.“, heißt es von dem Twitter-Team der Polizei.

10.44 Uhr: Räumung: Polizei rückt mit schwerem Gerät an

Wie die Klimaaktivisten auf Telegram und Twitter mitteilten, setzt die Polizei nun schweres Gerät ein, um Lützerath zu räumen. Derweil wollen Aktivisten das Dorf weiter besetzt halten. „Die Menschen sind fest entschlossen dazubleiben, auszuharren, die Bäume und die Gebäude zu schützen“, sagte Mara Sauer, eine Sprecherin der Initiative „Lützerath lebt“. Zu möglichen Verletzten habe sie noch keine Erkenntnisse.

10.27 Uhr: Klimaaktivisten protestieren auch mit Musik, Gebeten

Der Kontrast könnte größer kaum sein: Als Polizisten mit Schutzschild, Helm und in voller Montur nach Lützerath kamen, waren auch Klavierklänge, Gebete und geistliche Gesänge zu hören. Einige Aktivisten protestieren bewusst mit leisen Tönen gegen den Polizeieinsatz. Ein Aktivist saß mitten im Regen an einem alten Klavier und spielte. Andere hatten sich um ein Kreuz versammelt, beteten und sangen „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Weit oben auf einem Baumhaus saß ein Aktivist und spielte Gitarre.

10.15 Uhr: Brennende Barrikaden: Polizisten rennen offenbar durch Feuer

Ein Twitter-Video zeigt, dass Polizisten offenbar auch brennende Barrikaden durchbrechen. In Lützerath gibt es laut Polizei Aachen sieben verbarrikadierte Häuser und 27 Baumhäuser. Dort sollen sich derzeit etwa 300 Menschen aufhalten, gestern fand allerdings noch weiterer Anreiseverkehr statt.

10.12 Uhr: Eilanträge abgelehnt: Klimaaktivisten scheitern vor Gericht

Klimaschützer sind erneut vor Gericht mit Eilanträgen gegen das Aufenthalts- und Betretensverbots für das Dorf Lützerath gescheitert. In zwei weiteren Eilverfahren hat das Verwaltungsgericht Aachen die Rechtmäßigkeit der Verfügung bestätigt, die der Räumung des Weilers für den Braunkohleabbau dienen soll, wie es am Mittwoch mitteilte. (AZ.: 6 L 16/23 und 6 L 17/23). Inzwischen hat die Polizei mit der Räumung des Dorfes begonnen, das von Klimaschützern besetzt wird.

Menschen, die sich trotz des Verbotes in Lützerath aufhalten, könnten sich nicht auf einen sogenannten Klimanotstand berufen, hieß es in der Begründung des Gerichts. Einen solchen Rechtfertigungsgrund sehe die geltende Rechtsordnung nicht vor. Außerdem handele es sich bei den im Eigentum von RWE stehenden Flächen nicht mehr um öffentliche Flächen. Deswegen seien dort Versammlungen nach den Regelungen des Versammlungsrechts nicht mehr zulässig. Gegen die Beschlüsse kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht NRW eingelegt werden.

9.50 Uhr: Polizei droht Aktivisten mit „Anwendung unmittelbaren Zwangs“

Die Polizei hat Aktivisten ultimativ aufgefordert, die Besetzung des Braunkohleorts Lützerath aufzugeben. Es gebe nun noch eine letzte Möglichkeit, den Ort freiwillig zu verlassen. Andernfalls „müssen Sie mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs rechnen“, hieß es in einer Durchsage der Polizei am Mittwochmorgen. Erste Aktivisten folgten der Aufforderung und gingen freiwillig. Sie wurden von Polizisten vom Gelände eskortiert. Viele wollen aber weiter Widerstand leisten. Nach Angaben des Nachrichtensenders Welt lehnen die Klimaaktivisten einen Abzug klar ab.

9.40 Uhr: Polizei rückt offenbar weiter voran

Nach Angaben von Personen in sozialen Netzwerken rücken Polizeieinsatzkräfte derzeit immer weiter vor. Die Polizei ist nach Angaben von Klimaaktivisten bereits mitten im Dorf. Im Telegram-Channel der Aktivisten heißt es, dass es mehrere Sitzblockaden an verschiedenen Orten gibt.

9.24 Uhr: Steine und Molotow-Cocktails fliegen in Richtung der Einsatzkräfte

Bei der Räumung des Braunkohleortes Lützerath sind nach Angaben der Polizei Steine und Pyrotechnik in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden. Auch Molotow-Cocktails seien eingesetzt worden. „Unterlassen Sie sofort das Werfen von Molotow-Cocktails. Verhalten Sie sich friedlich und gewaltfrei!“, schrieb die Polizei bei Twitter. Ein Video auf Twitter zeigt den Moment, als ein Molotow-Cocktail geworfen wurde.

9.09 Uhr: Klimaaktivisten holen zum Gegenschlag aus

Wie Klimaaktivisten auf Telegram mitteilen, blockieren derzeit Personen den Zugang einen Tagebau. „Ein Dutzend Menschen blockiert den Zugang in den Tagebau bei Jackerath: Klettern*innen haben sich von der alten Autobahnbrücke über die Straße abgeseilt. Der Hauptzugang der Polizei zu ihrem Logistiklager im Tagebau ist damit dicht“, heißt es im Aktionsticker der Gruppe.

Ein Twitter-Video von vor Ort zeigt das massive Polizeiaufgebot.

9.02 Uhr: Klimaaktivisten sollen Dorf verlassen

Die Polizei hat zum Verlassen des von Aktivisten besetzten Braunkohleorts Lützerath aufgefordert. „Sie können den Bereich hier jetzt verlassen, ohne dass es weitere Konsequenzen für Sie hat“, hieß es in einer Lautsprecher-Durchsage der Polizei am Mittwochmorgen. „Aufgrund entsprechender Allgemeinverfügung des Kreises Heinsberg vom 20.12.2022 ist ihnen der Aufenthalt und das Betreten im dem darin festgesetzten Bereich in und um die Ortslage Lützerath untersagt.“ Die Polizei fordere alle Personen auf, die sich dort aufhalten, den Bereich zu verlassen.

Der Energiekonzern RWE will die unter Lützerath liegende Kohle abbaggern – dafür soll der Weiler auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz abgerissen werden. dpa/Oliver Berg

8.50 Uhr: Polizisten rücken nach Lützerath vor: Erste Rangeleien

Hunderte Polizisten haben sich am Mittwoch am Braunkohleort Lützerath in Bewegung gesetzt und sind in den von Aktivisten besetzten Ort vorgedrungen. Es kam zu ersten Rangeleien, wie dpa-Reporter berichteten. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass Einsatzkräfte den Ort komplett umstellen wollen.

Ein Video, welches auf Twitter kursiert, zeigt wie Polizisten offenbar mit Steinen beworfen werden.

8.33 Uhr: Polizei umstellt Dorf Lützerath für Beginn von Räumung

Die Polizei hat am Morgen den Beginn der Räumung im rheinischen Braunkohleort Lützerath bekannt gegeben. Zuvor zog die Polizei starke Kräfte zusammen. Sirenen und Alarmglocken schrillen Berichten zufolge im Lützerath-Protestcamp. Rund um den von Klimaaktivisten besetzten Ort waren am frühen Mittwochmorgen Dutzende Einsatzfahrzeuge der Polizei unterwegs, wie dpa-Reporter berichteten. Es regnete stark und anhaltend, die Böden waren aufgeweicht.

8.10 Uhr: Polizei bestätigt Einsatz

„Wir glauben, dass es gleich losgeht, weil hier viele Polizeiwagen langgefahren sind“, sagte eine Sprecherin der Aktivisten. „Durch den Tagebau fährt eine nicht endende Kette von Polizeiwagen“, hieß es im einem Telegram-Kanal der Klimaaktivisten.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Aachen bei Twitter schrieb, ist mit dem Umstellen der Ortslage Lützerath am Mittwochmorgen begonnen worden.

7.45 Uhr: RWE teilt mit: „Rückbau“ beginnt heute, Bauzaun aufgestellt

Der Energiekonzern RWE hat angekündigt, an diesem Mittwoch mit dem „Rückbau“ des rheinischen Braunkohleortes Lützerath zu beginnen. „Als eine der ersten Maßnahmen wird aus Sicherheitsgründen ein gut anderthalb Kilometer langer Bauzaun aufgestellt“, teilte der Konzern am Morgen mit. „Er markiert das betriebseigene Baustellengelände, wo in den nächsten Wochen die restlichen Gebäude, Nebenanlagen, Straßen und Kanäle der ehemaligen Siedlung zurückgebaut werden. Zudem werden Bäume und Sträucher entfernt.“

Klimaaktivisten stehen vor einer Reihe von Polizisten im Dorf Lützerath. Die Stimmung heizte sich in den vergangenen Tagen zunehmend auf. AP/Michael Probst

Klimaaktivisten wollen Räumung verhindern

Die Räumung des Protestdorfs ist nach Einschätzung des Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach einer der herausforderndsten Einsätze der letzten Jahre. Die Polizei erhält dafür Unterstützung aus dem ganzen Bundesgebiet. Aktivisten haben etwa 25 Baumhäuser errichtet, einige davon in großer Höhe.

Klimaschutzaktivisten klettern auf sogenannte Tripos am Rand der Ortschaft Lützerath. dpa/Oliver Berg

Videos in den sozialen Netzwerken zeigen den Aufbau von weiteren sogenannten Tripods am Dienstag. Dies ist eine Vorrichtung, an der sich Klimaaktivisten in teilweise großer Höhe anketten. Dadurch soll die Räumung durch die Polizei erschwert werden.

Lützerath ist ein Ortsteil der 43.000-Einwohner-Stadt Erkelenz im Westen von Nordrhein-Westfalen. Der inmitten von Feldern gelegene Weiler befindet sich inzwischen unmittelbar an der Kante des Braunkohletagebaus Garzweiler. Die darunter liegende Kohle soll zur Stromgewinnung gefördert werden.