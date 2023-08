Pilot fliegt Penis-Route: Was es mit dem rätselhaften Lufthansa-Flug auf sich hat

Die internationale Luftfahrt steht derzeit vor einem Rätsel. Ein Flug der Lufthansa konnte wegen einer Verzögerung nicht am Zielflughafen landen. Während der Flieger in der Luft wartete, zeichneten Flugtracker am Boden ein ungewöhnliches Manöver auf. Am Himmel über Italien entstand demnach ein riesiger Penis. War es ein Protest oder ein Wetterphänomen?

Grund zum Ärger hätte es für die Piloten angeblich gegeben: Denn das betreffende Flugzeug wurde laut mehreren Berichten, die sich auf Angaben der Webseite FlightRadar24beziehen, noch während des Fluges nach Malta umgeleitet. Der Betrieb auf dem sizilianischen Zielflughafen Fontanarossa in Catania soll nach einem Brand eingeschränkt gewesen sein. Doch bevor das Flugzeug die Ausweichroute ansteuerte, erschien plötzlich die phallusartige Form auf dem Flugradar.

Lufthansa dementiert Piloten-Protest: Wind verursachte Form im Himmel

Die Penisform erstreckt sich laut den Informationen über etwa 24 Kilometer. Der Pilot brauchte etwas mehr als 15 Minuten für dieses Manöver. In den sozialen Netzwerken und verschiedenen Medienberichten vermutete man eine Protestaktion aus dem Cockpit. Doch stimmt das?

Wie italienische Medien nun berichten, soll sich der Fall ganz anders darstellen. Demnach sollen Windböen den Landeanflug unmöglich gemacht haben. Nach zwei Versuchen und „Warteschleifen“ vor der Küste wurde das Flugzeug auf die alternative Zwischenlandung umgeleitet, heißt es von der Tageszeitung Corriere. Dabei beruft sich das Blatt auf mehrere Quellen. Zwei – zu diesem Zeitpunkt am Flughafen anwesenden – Piloten, der Wetterbericht und auch die deutsche Lufthansa hätten dies bestätigt.