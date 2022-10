Lufthansa nimmt nach Leichenfund Iran-Flüge wieder auf Die Lufthansa unterbricht nach dem Fund einer männlichen Leiche im Fahrwerkschacht einer Airbus-Maschine die Flüge nach Teheran nur kurzfristig. dpa

ARCHIV - Mitarbeiter entdeckten in einem Fahrwerkschacht eines Flugzeugs eine Leiche. Silas Stein/dpa

Frankfurt/Teheran -Nach dem Fund einer Leiche im Fahrwerkschacht eines Airbus-Jets hat der Lufthansa-Konzern seine Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran nur kurzfristig unterbrochen. Voraussichtlich am Samstag werde die Verbindung aus Frankfurt wieder aufgenommen, erklärte eine Unternehmenssprecherin am Freitag.