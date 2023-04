Genetisch veränderte Zimmerpflanze soll Atemluft säubern

Ein französisches Start-Up will den Markt für Zimmerpflanzen revolutionieren. Genetisch veränderte Exemplare sollen künftig die Luft reinigen.

Ein Start-up aus Paris will die Luft von schädlichen Partikeln befreien – mit Pflanzen. Das Unternehmen Neoplants entwickelt mithilfe von Gentechnik Zimmerpflanzen, die Formaldehyd, Xylol, Benzol, Ethylbenzol und Toluol aus der Atemluft entfernen. Wie die US-Zeitschrift Wired berichtet, handelt es sich bei der Designerpflanze um eine spezielle Version des Goldpothos, auch als Teufels-Efeu bekannt.

Die Pflanze mit dem futuristischen Namen „Neo P1“ kann laut den Angaben zufolge Schadstoffe in nützliche Verbindungen wie Kohlendioxid oder Zucker umwandeln. Die Pflanzen sollen noch in diesem Jahr in den Verkauf gehen. Allerdings sind sie wohl nichts für den schmalen Geldbeutel: Pro Stück sollen sie fast 180 US-Dollar – etwa 160 Euro – kosten.

Saubere Luft ist für Mensch und Tier nicht nur ein Wohlfühlfaktor. Die Gesundheit kann durch Luftverschmutzung leiden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist Luftverschmutzung jährlich für über drei Millionen Todesopfer verantwortlich. Ob die Pflanze dieses Problem lösen kann, bleibt abzuwarten.