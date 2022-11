Luisa Neubauer: Olaf Scholz gefährdet Menschen – nicht die „Letzte Generation“

Über die Blockade-Aktionen von Klima-Aktivisten auf Straßen wird derzeit erneut heftig diskutiert. Der Hintergrund: Bei einem Verkehrsunfall am Montag geriet eine Radfahrerin unter einen Betonmischer und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Laut der Feuerwehr traf der Rettungswagen aber erst verspätet ein, da er wegen einer Blockade von Klima-Aktivisten im Stau stand.

Nun äußerte sich die Klima-Aktivisten Luisa Neubauer in einem Statement auf Anfrage. „Quer durch die deutsche Klimabewegung stehen wir für Klimaaktivismus, der Menschen nicht gefährdet.

Klimaschutz braucht es gerade deshalb, damit Menschen vor Klimakatastrophen sicher sein können“, so Neubauer.

Neubauer sieht Kanzler in Verantwortung

Der Vorfall in Berlin mache sie sehr traurig.„ Die Legitimation von Aktionen steht und fällt damit, dass Menschen nicht in Gefahr gebracht werden“. Die Bildung einer Rettungsgasse werde regulär bei allen Aktionen – auch bei Fridays for Future – mit eingeplant. So sei auch die „Letzte Generation“ vorgegangen.

Die Äußerung von Bundeskanzler Olaf Scholz, der die Gefährdung von Menschen mit Bezug auf den Unfall am Montag verurteilte, findet Neubauer „zynisch“. „Es ist der Kanzler höchstpersönlich, der durch seine Blockade von schnellem Klimaschutz in großem Ausmaße zur indirekten Gefährdung von Menschen beiträgt“.

Fridays for Future zeige sich solidarisch mit der gesamten Klimabewegung und fokussiere sich auf den Grund für die Proteste, nicht auf die Aktionsform.

Carla Hinrichs von der Gruppe „Letzte Generation“ verschickte nach dem Verkehrsunfall eine Erklärung: „Es bestürzt uns, dass heute eine Radfahrerin von einem Lkw verletzt wurde. Wir hoffen inständig, dass sich ihr Gesundheitszustand durch die Verspätung nicht verschlimmert hat. Bei all unseren Protestaktionen ist das oberste Gebot, die Sicherheit aller teilnehmenden Menschen zu gewährleisten.“