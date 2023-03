Luisa Neubauer und Kurt Krömer werben für Klima-Volksentscheid

In einem Twitter-Video rufen die Klimaaktivistin und der Comedian zur Teilnahme am Volksentscheid auf und erklären die Briefwahl.

Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer und Comedian Kurt Krömer werben aktuell gemeinsam für eine Teilnahme am Klima-Volksentscheid in Berlin.

In einem Video auf Twitter liest Kurt Krömer zunächst eine Information über ein „klimaneutrales Berlin 2045“ vor. Neubauer korrigiert ihn und sagt „2030 “- das ginge, wenn alle beim Klima-Volksentscheid am 26. März abstimmen würden.

Die Berliner sind dazu aufgerufen, am 26. März darüber abzustimmen, ob das Ziel angestrebt werden soll, dass Berlin bis zum Jahr 2030 klimaneutral wird. 25 Prozent der Wahlberechtigten sind das Quorum, das sind 613.000 Ja-Stimmen, die benötigt werden.

Kurt Krömer und ich haben eine Nachricht für euch, und für Berlin. Save the date. #Berlin2030 pic.twitter.com/ejFEDFNmip — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) March 7, 2023

Luisa Neubauer erklärt in dem Video dann, wie die Briefwahl für den Volksentscheid funktioniert. Kurt Krömer will lieber in der Wahlkabine wählen und das eventuell mit „Entenfüttern oder einem Stück Kuchen“ verbinden.