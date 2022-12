Luisa Neubauer wird bei „Hart aber Fair“ nicht eingeladen Der neue „Hart aber Fair“-Moderator Louis Klamroth und die Klimaschützerin Luisa Neubauer sind ein Paar: Aus diesem Grund wird die Aktivistin nicht in der Ta... dpa

ARCHIV - Luisa Neubauer und Louis Klamroth sind ein Paar. Kappeler/Skolimowska/dpa

Berlin -Klimaschützerin Luisa Neubauer (26) wird wegen ihrer Beziehung zum Moderator Louis Klamroth (33) nicht in die ARD-Talkshow „Hart aber Fair“ eingeladen. Angesprochen darauf, dass er mit Neubauer zusammen sei, antwortete Klamroth in einem Interview des Branchendienstes dwdl.de: „Mein Privatleben wird auch in Zukunft privat bleiben, aber um auf den Hintergrund Ihrer Frage einzugehen: Da ich mit einer Person des öffentlichen Lebens zusammen bin, hat das Publikum aus meiner Sicht einen Anspruch darauf, das zu wissen. Deshalb sei es ihm „wichtig an der Stelle transparent zu sein“, sagte Klamroth, ohne den Namen von Luisa Neubauer direkt zu nennen.