„Lützi bleibt“: Klimaaktivist als Wettkönig bei Gottschalk Marten Reiß ist am Samstag als Sieger aus „Wetten, dass..?“ hervorgegangen. Sein Preisgeld will er für das Dorf einsetzen, aus dem er stammt. dpa

Friedrichshafen -Mehr als zehn Millionen Menschen haben am Samstag „Wetten, dass..?“ im TV verfolgt. Eine große Bühne, die der Wettkönig des Abends für eine besondere Botschaft nutzte. Marten Reiß kommt nämlich nach eigenen Worten aus dem von der Braunkohleförderung bedrohten Dorf Lützerath in NRW - und für dessen Erhalt will er sich einsetzen.