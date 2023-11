Lyon: Jüdische Frau durch Messerstiche schwer verletzt, Hakenkreuz in die Tür geritzt

Eine 30 Jahre alte Frau jüdischen Glaubens ist im französischen Lyon Opfer einer Gewalttat geworden. Nach Informationen der Zeitung Le Progrès, die in der drittgrößten Stadt des Landes sitzt, ereignete sich die Messerattacke am Samstag gegen 13 Uhr im Haus der Frau im Vorstadtviertel Montluc.

Da an der Haustür des Opfers ein Hakenkreuz angebracht war, gehen Ermittler auch von einem antisemitischen Hintergrund aus. Den Aussagen des Opfers zufolge klingelte jemand an ihrer Tür, sie öffnete, und eine maskierte Person stach zweimal auf sie ein. Nach dem Vorfall floh der Täter.

Das am Bauch verletzte Opfer wurde in ein Krankenhaus in Lyon gebracht, es schwebt demnach nicht in Lebensgefahr. „Der Gesundheitszustand der Frau gab am Abend keinen Anlass mehr zur Sorge“, schreibt die Regionalzeitung. Eine Mesusa (eine Schriftkapsel am Türpfosten, die im Judentum Verwendung findet) an der Tür zeugte demnach von der Religionszugehörigkeit des Opfers.

Une femme de confession juive a été poignardée ce samedi. Une inscription antisémite a été retrouvée sur la porte de son domicile.



Un tel déferlement de violence est inqualifiable. Tout mon soutien à la victime, à ses proches. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) November 4, 2023

„Die ersten Erkenntnisse veranlassten die Staatsanwaltschaft Lyon, ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes einzuleiten, das dadurch erschwert wird, dass der Tat ein antisemitisches Motiv zugrunde liegen könnte“, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstagabend mit.



Allerdings wird von den Ermittlern auch der familiäre Kontext untersucht. „Das Opfer befand sich im Scheidungsprozess“, sagten mehrere Quellen gegenüber Progrès.

In Frankreich und darüber hinaus sorgt die Gewalttat für Entsetzen und Sorge. Der Dachverband der jüdischen Organisationen Frankreichs (CRIF) in der Region Auvergne Rhône-Alpes verurteilte den Angriff auf die jüdische Frau sowie das in ihre Haustür eingeritzte Hakenkreuz aufs Schärfste. „Diese abscheulichen Taten beunruhigen die jüdische Gemeinschaft. Es wird Sache der Gerichte sein, die Straftaten und ihren antisemitischen Charakter zu qualifizieren.“

Le CRIF ARA condamne fermement l'agression d'une femme juive à son domicile, ainsi que la croix gammée gravée sur sa porte d’entrée.

Ces actes abominables inquiètent la communauté juive. Il reviendra à la justice de qualifier les infractions et leur caractère antisémite — Crif ARA (@Crif_ARA) November 4, 2023

Der Bürgermeister von Lyon, Grégory Doucet, schrieb bei X (vormals Twitter): „Eine solche Gewaltwelle ist unbeschreiblich. Meine ganze Unterstützung gilt dem Opfer und seinen Lieben.“



Erst Anfang der Woche hatte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin bekannt gegeben, dass seit dem 7. Oktober in Frankreich 819 antisemitische Taten registriert worden seien. Zwei Beispiele: Im 20. Stadtbezirk von Paris wurde ein jüdisches Rentnerpaar am frühen Morgen von Rauchschwaden geweckt, nachdem Feuer an ihrer Wohnungstür gelegt worden war. Im Vorort Levallois wurde der koschere Sandwichladen Mr. Shnitz mit Graffitis wie „Jude“ und „Dieb“ beschmiert.



Da in Frankreich sowohl die größte jüdische als auch die größte muslimische Gemeinde Europas lebt, ist die Sorge der Regierung groß, dass der Nahost-Konflikt auf das Land übergreift.