Ein Mann hat am Samstagabend in Berlin-Friedrichshain zuerst einen Tramfahrer geschlagen und bei seiner anschließenden Festnahme einen Polizisten verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Zeuge gegen 18 Uhr beobachtet, wie der 39-Jährige in einer Tram der Linie M10 den Fahrer unvermittelt ins Gesicht schlug. Danach floh der Tatverdächtige.

Die hinzugerufene Polizei verfolgte den Mann Richtung Platz der Vereinten Nationen und forderte ihn zum Stehenbleiben auf. Darauf reagierte der39-Jährige jedoch nicht, woraufhin die Polizisten ihn jeweils an einem Arm griffen. Der Mann wehrte sich heftig, stieß aggressive Schreie aus, schlug und trat um sich, bespuckte die Einsatzkräfte und biss schließlich einen Beamten in den Finger.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Polizisten zur Behandlung der Bisswunde in ein Krankenhaus. Der Beamte konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der Tramfahrer blieb unverletzt und setzte die Fahrt fort. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen.