Unbekannte haben am Dienstagmorgen in Berlin-Wedding einen 33-Jährigen mit einer Machete attackiert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die beiden den 33-Jährigen gegen am Leopoldplatz zunächst zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert.

Als der Mann sich weigerte, griff ihn einer der Unbekannten mit der Machete an. Anschließend flohen die beiden Angreifer in unbekannte Richtung. Der 33-Jährige wurde bei der Attacke am Arm verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.