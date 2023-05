Machtdemonstration: Chinesischer Flugzeugträger nähert sich Taiwan

In einer weiteren militärischen Machtdemonstration hat ein chinesischer Flugzeugträger die Meeresenge bei der selbstverwalteten Insel Taiwan durchfahren. Der Flugzeugträger „Shandong“ sowie zwei weitere Schiffe der chinesischen Armee durchquerten am Samstag die Taiwanstraße, wie das Verteidigungsministerium in Taipeh mitteilte. Dass ein chinesischer Flugzeugträger durch die 180 Kilometer breite Meerenge zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan fährt, kommt selten vor.

Die drei Schiffe hätten die Taiwanstraße „westlich der Mittellinie Richtung Norden“ passiert, erklärte das Verteidigungsministerium. Es bezog sich damit auf die inoffizielle Seegrenze zwischen der Volksrepublik und Taiwan. Taiwans Streitkräfte hätten als Reaktion Luftpatrouillen-Flugzeuge, Marineschiffe und landgestützte Raketensysteme aktiviert. Die Bewegungen der Schiffe würden genau verfolgt, „und wir werden entsprechend antworten“, schrieb das taiwanische Ministerium im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Provokation: Chinas Militärmanöver „Vereintes Schwert“

Das Verhältnis zwischen China und Taiwan ist derzeit besonders angespannt. China hatte im vergangenen Monat ein großangelegtes Militärmanöver mit dem Namen „Vereintes Schwert“ rund um Taiwan abgehalten. Dabei simulierten die chinesischen Verbände Angriffe auf „Schlüsselziele“ in Taiwan und übten eine Blockade der Insel. Mit den Militärübungen reagierte Peking auf einen USA-Besuch der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen.

Peking betrachtet das demokratische und selbstverwaltete Taiwan als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt.

Taiwan meldet: 33 chinesische Flugzeuge und zehn Schiffe gesichtet

In den vergangenen Tagen hatte die Präsenz chinesischer Kriegsschiffe und Armeeflugzeuge rund um Taiwan wieder deutlich zugenommen. Laut dem Verteidigungsministerium in Taipeh wurden in den 24 Stunden zwischen Freitag- und Samstagmorgen (Ortszeit) 33 Flugzeuge und zehn Schiffe der chinesischen Volksbefreiungsarmee gesichtet. Am Donnerstag waren demnach zehn chinesische Kriegsschiffe nahe Taiwan aufgetaucht.

Es war am Samstag allerdings das erste Mal seit März 2022, dass ein chinesischer Flugzeugträger die Taiwanstraße durchkreuzte. Der Experte Steve Tsang vom Londoner SOAS-China-Institut nannte die Route der „Shandong“ durch die Meeresenge „sehr ungewöhnlich“. Allerdings versuche Peking seit sechs bis zwölf Monaten, seine militärische Macht rund um Taiwan zu demonstrieren. Insofern passe die Durchfahrt der „Shandong“ durch die Taiwanstraße in ein „allgemeines Muster“, hob Tsang im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP hervor.