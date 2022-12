Bolsonaro schwänzt Lulas Amtseinführung

Die Regierung von Jair Bolsonaro gibt am 1. Januar 2023 die Macht an die neue Regierung von Lula ab.

Zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit hat der scheidende brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Hauptstadt Brasília verlassen. Er sei von der Präsidentenresidenz Palácio da Alvorada zur Luftwaffenbasis gefahren und dann mit einer der Präsidentenmaschinen abgeflogen, berichteten lokale Medien am Freitag übereinstimmend. Bolsonaros Amtszeit endet an Neujahr, dann wird sein Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva vereidigt. Zuletzt hatte sich bereits abgezeichnet, dass der Staatschef entgegen den Gepflogenheiten nicht an der Amtsübergabe teilnehmen würde.

In den Medien wurde darüber spekuliert, dass Bolsonaro möglicherweise in die USA reisen könnte. Seine Mitarbeiter, die ihm auch nach dem Ende seiner Amtszeit zustehen und aus Steuergeldern bezahlt werden, ließen sich bereits für den gesamten Januar eine Reise in die Vereinigten Staaten genehmigen. Seit seiner Wahlniederlage Ende Oktober war Bolsonaro kaum noch in Erscheinung getreten.

Bolsonaro: „Ich habe mein Blut gegeben“

Am Freitag verabschiedete sich Bolsonaro mit einer Videobotschaft bereits von seinen Anhängern. Er zog eine recht positive Bilanz seiner Amtszeit. So habe er die Wirtschaft angekurbelt, das Waffenrecht liberalisiert und die Kraftstoffpreise gesenkt.

„Werde ich sagen, dass ich der beste Präsident der Welt war? Das werde ich nicht. Aber ich habe mein Blut gegeben.“ Zudem verwies er auf erschwerte Bedingungen durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg während seiner Amtszeit.

Bolsonaro: Lulas Regierung jetzt schon „kaputt“

Der linke Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva setzte sich bei der Stichwahl im Oktober gegen Bolsonaro durch. Am Sonntag tritt er als erster demokratisch gewählter Staatschef eine dritte Amtszeit an. Bolsonaro hat den Wahlsieg seines Kontrahenten bislang nicht ausdrücklich anerkannt. Lulas Regierung sei jetzt schon „kaputt“, sagte Bolsonaro in der Videobotschaft. Sein Nachfolger werde Schwierigkeiten mit dem nun konservativeren Kongress bekommen, und Teile der Bevölkerung, die für Lula gestimmt haben, bereuten dies nun.

Zuletzt hatten radikale Bolsonaro-Anhänger vor Kasernen kampiert und ein Eingreifen des Militärs gegen die Regierung des künftigen Präsidenten gefordert. Bolsonaro sagte in seiner Ansprache, er habe nichts damit zu tun.

Machtwechsel in Brasilien mit Megaparty und massiven Sicherheitsvorkehrungen

Rund 300.000 Feiernde und mehr als ein Dutzend Staats- und Regierungschefs werden zur Vereidigung in der Hauptstadt Brasília erwartet.

In Onlinenetzwerken wurde die Feier in Anlehnung an ein seit den 1990er-Jahren stattfindendes US-Musikfestival „Lulapalooza“ getauft. Umrahmt wird die Amtseinführung von einem riesigen Konzert mit bekannten brasilianischen Künstlern, darunter die Dragqueen Pabllo Vittar und die Samba-Legende Martinho da Vila.

Überschattet wird die Party allerdings von Sicherheitsbedenken. An Heiligabend war in Brasília ein Sprengstoffattentat gescheitert. Ein festgenommener Anhänger des bisherigen rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro soll Sprengsätze an einem Tanklaster platziert und so versucht haben, vor dem Machtwechsel Chaos zu verbreiten. Er habe die „Einführung des Kommunismus in Brasilien“ verhindern wollen, sagte der Beschuldigte den Ermittlern.

Alle Polizisten der Hauptstadt im Einsatz

Lulas designierter Minister für öffentliche Sicherheit, Flávio Dino, kündigte daraufhin an, dass für die Amtseinführung sämtliche verfügbaren Polizisten der Hauptstadt eingesetzt würden. Rund 8000 Polizisten der Stadt sollen vor Ort sein. Zudem plant die brasilianische Bundespolizei die Entsendung von 1000 Beamten mit „nachrichtendienstlichen und sicherheitsrelevanten“ Aufgaben. Es ist das größte Aufgebot an Sicherheitskräften aller Zeiten für eine Amtseinführung in Brasilien.

Angesichts der Trauer um Pelé versuchte Lula kurz vor seinem Amtsantritt, den angemessenen Ton zu treffen. Er würdigte den dreifachen Weltmeister als Nationalhelden. „Wenige Brasilianer haben den Namen unseres Landes so weit getragen wie er“, erklärte Lula. Sein Vorgänger Bolsonaro ordnete als eine seiner letzten Amtshandlungen eine dreitägige Staatstrauer als „Zeichen des Respekts“ für Pelé an.

Wegen der Sicherheitslage und des für Sonntag erwarteten Regenwetters war unklar, ob Lula an der Amtseinführung traditionsgemäß in einem Oldtimer-Cabrio teilnehmen wird – oder in einem geschlossenen und gepanzerten Wagen. Dies werde „kurzfristig“ entschieden, erklärte der künftige Sicherheitsminister Dino.