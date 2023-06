Madonna auf der Intensivstation – Tournee verschoben

Superstar Madonna ist krank und ihre anstehende Tournee wird verschoben. „Am Samstag, den 24. Juni, entwickelte Madonna eine schwere bakterielle Infektion, die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation führte“, teilte ihr Manager Guy Oseary am Mittwochabend in einem Statement mit. „Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, aber sie ist immer noch in ärztlicher Behandlung. Es wird eine vollständige Genesung erwartet.“

„Zu diesem Zeitpunkt müssen wir alle Verpflichtungen, einschließlich der Tournee, pausieren“, so Oseary. „Wir werden weitere Details mit euch teilen, sobald wir sie haben, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tour und für neu angesetzte Shows.“



Die 64-jährige Sängerin sollte in den kommenden Wochen durch die Vereinigten Staaten touren. Ende November soll sie zwei Konzerte in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin geben. Derzeit ist es unklar, ob auch diese Auftritte betroffen sind.